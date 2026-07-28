/మెగా డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. తప్పుడు ప్రచారాలపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ

AP Mega DSC 2025: మెగా డీఎస్సీ నియామకాల విషయంలో సామాజిక మాధ్యమాలు, కొన్ని వర్గాల్లో జరుగుతున్న ప్రచారాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఏపీ వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీ-2025 నియామక ప్రక్రియపై వస్తున్న ప్రతి ఆరోపణను తీవ్రంగా ఖండించింది. నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన నాటి నుంచి తుది ఎంపిక జాబితా వెల్లడించే వరకు ప్రతి దశను అత్యంత పారదర్శకమైన వాతావరణంలో.. నిబంధనలకు అనుగుణంగానే పూర్తి చేశామని స్పష్టం చేసింది. పరీక్షల నిర్వహణలో ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేకుండా నిరోధించడానికి ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక సంస్థ TCS iON డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను వినియోగించినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ కాకుండా ఉండేందుకు అత్యాధునిక 256-బిట్ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ప్రతి అభ్యర్థికి వచ్చే ప్రశ్నల క్రమం, ఆప్షన్లు కంప్యూటర్ ద్వారా ర్యాండమ్గా కేటాయించారు. భారీ స్థాయిలో ప్రశ్నాపత్రాల నిధిని సిద్ధం చేయడం వల్ల పేపర్ లీకేజీకి ఏమాత్రం ఆస్కారం లేకుండా పోయిందని ప్రభుత్వం వివరించింది.
అభ్యర్థుల సందేహాలు, ఆందోళనలను నివృత్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం మూడు అంచెల గ్రీవెన్స్ (Grievance) పరిష్కార వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీని ద్వారా వేలాది మంది అభ్యర్థులు లేవనెత్తిన సాంకేతిక, ఇతర అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తగిన పరిష్కారం అందించారు. మెరిట్ జాబితాలు, ప్రాథమిక, తుది 'కీ'లు, సెలెక్షన్ లిస్టులన్నీ అధికారిక వెబ్సైట్లో పూర్తి పారదర్శకతతో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను కేవలం 148 రోజుల్లోనే భర్తీ చేయడం ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డుగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మెగా డీఎస్సీ హామీలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయని.. ఈప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుని నిరుద్యోగ యువత కలలను నెరవేర్చిందని వెల్లడించింది. రేపటి తరాన్ని తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాన్ని స్వయంకృషితో, అహర్నిశలు శ్రమించి సాధించిన అభ్యర్థుల కష్టాన్ని, వారి నైపుణ్యాన్ని అవమానించేలా తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడం బాధ్యతారాహిత్యమని ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నియామక ప్రక్రియలోని ప్రతి అడుగు డిజిటల్ రికార్డుల్లో భద్రంగా ఉంచబడిందని, అభ్యర్థులు, ప్రజలు ఎలాంటి అపోహలకు గురికావద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.