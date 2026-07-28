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మెగా డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. తప్పుడు ప్రచారాలపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ

AP Mega DSC 2025: మెగా డీఎస్సీ 16,347 పోస్టుల భర్తీపై వస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. TCS iON, 256-బిట్ ఎన్‌క్రిప్షన్‌తో 148 రోజుల్లోనే అత్యంత పారదర్శకంగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 28, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:41 PM IST
మెగా డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. తప్పుడు ప్రచారాలపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ
Image Credit: AP Mega DSC 2025 (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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