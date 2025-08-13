English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Schools Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ

AP Govt Declares Tomorrow All Schools Holiday A Head Of Heavy Rains: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలతోపాటు ప్రైవేటు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ఇస్తూ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వర్షంతో విద్యార్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచనలు చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 10:49 PM IST

AP Schools Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ

Rains Schools Holiday: వర్షాకాలంలో కుండపోత వానలు కురుస్తుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది. భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వర్షాలతో ప్రజలతోపాటు విద్యార్థులకు కూడా ఇబ్బందులు పడతారనే దృష్ట్యా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థులు సురక్షితంగా ఇళ్లల్లోనే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఏపీ ప్రభుత్వం అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది.

Also Read: YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని.. దీని ప్రభావంతో రాగల రెండు రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ కారణంగా రేపు అనగా గురువారం రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు సురక్షితంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. కాగా వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్ల  నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Also Read: Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

వర్షాల ప్రభావం తీవ్రం
ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నంద్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గుంటూరు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల్లో వర్షాలపై ప్రభుత్వం అప్రమత్తత ప్రకటించింది. భారీ ఎత్తున వానలు పడుతుండడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం అందరినీ అప్రమత్తం చేసింది. ఈ వర్షాల నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యుల నుంచి డిమాండ్‌ వచ్చింది. వారి డిమాండ్‌తోపాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా ప్రభుత్వం ఈ సెలవు ప్రకటించింది. సెలవు రోజు విద్యార్థులను ఇళ్లల్లోనే ఉండేలా చూసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు, వారి కుటుంబసభ్యులకు ప్రభుత్వం సూచించింది. జలాశయాలు, వరద ప్రాంతాల్లో పిల్లలు వెళ్లకుండా కంట కనిపెట్టుకుని ఉండాలని సూచనలు చేసింది. కాగా ఇప్పటికే తెలంగాణలో అక్కడి ప్రభుత్వం రెండు రోజులు సగం పూట సెలవు ఇచ్చింది. కొన్ని జిల్లాల్లో పూర్తి స్థాయి సెలవు కూడా ప్రకటించారు.

Also Read: Snake In Veg Puff: బేకరీ వెజ్‌ పఫ్‌లో పాము.. సంచలన వీడియో వైరల్‌

వర్షాలపై సీఎం సమీక్ష
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కురుస్తున్న వర్షాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. వర్షాలపై ప్రజలకు తక్షణ సమాచారం ఇవ్వాలని సీఎం సూచించారు. కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో కృష్ణా పరివాహక ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని చెప్పారు. సీఎం ఆదేశాలతో విజయవాడలో మంత్రి నారాయణ ఆకస్మిక పర్యటన చేశారు. బుధవారం రాత్రి కమిషనర్ ధ్యాన చంద్రతో కలిసి పలుప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. భారీ వర్షంతో జలమయమైన ప్రాంతాలను పరిశీలించారు.

Also Read: YS Jagan: చిన్న ఎన్నికల కోసం గూండాల చంద్రబాబు అరాచకాలు: వైఎస్‌ జగన్‌

holiday for schoolsAP Govt HolidaySchools HolidayStudentsHeavy Rains

