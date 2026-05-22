AP Government: ఆ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు..భారీగా నిధుల విడుదల..

Ap Government Anganwadi Gratuity: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు, సహాయకులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. వారు సుదీర్ఘ కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ (పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు) చెల్లింపు కోసం ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.19.70 కోట్ల అదనపు నిధులను మంజూరు చేసింది.
Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 22, 2026, 06:27 AM IST|Updated: May 22, 2026, 06:27 AM IST
Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

