/AP Government: ఆ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు..భారీగా నిధుల విడుదల..

Ap Government Anganwadi Gratuity: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు, సహాయకులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. వారు సుదీర్ఘ కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ (పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు) చెల్లింపు కోసం ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.19.70 కోట్ల అదనపు నిధులను మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు మహిళలు, వికలాంగులు, బాలలు, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ అధికారికంగా పరిపాలనా అనుమతులు ఇస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు (జీవో) జారీ చేసింది.
ఈ నిధులు 2025-26 ఆర్థిక ఏడాదికి సంబంధించిన పదవీ విరమణ బెనిఫిట్స్ చెల్లింపుల కోసమే ప్రత్యేకంగా కేటాయించినట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అంగన్వాడీ మెయిన్, మినీ కార్యకర్తలతో పాటు సహాయకులు అందరికీ ఈ ప్రయోజనాలు అందనున్నాయి. అంగన్వాడీలకు వీలైనంత త్వరగా న్యాయం చేయాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా నిధుల విత్డ్రాపై ఉండే ఆర్థికపరమైన ఆంక్షలను పక్కన పెట్టింది. ట్రెజరీ నియంత్రణ, త్రైమాసిక నియమాలను సడలించి, ఈ నిధులను తక్షణమే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది.
ప్రస్తుతానికి అడ్వాన్స్గా ఇస్తున్న ఈ మొత్తాన్ని, రాబోయే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్స్ ద్వారా సర్దుబాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది. ఈ నిధులను నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారులకు సకాలంలో చేరవేసే బాధ్యతను మహిళల అభివృద్ధి, బాల వికాస శాఖ డైరెక్టర్కు ప్రభుత్వం అప్పగించింది.
గ్రాట్యుటీ చట్టం పరిధిలోకి అంగన్వాడీలు..
గతంలో భారత సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పు ప్రకారం.. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, సహాయకులు కూడా 'గ్రాట్యుటీ చెల్లింపుల చట్టం, 1972' కింద రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ పొందేందుకు అర్హులని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ సర్కార్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం, పదవీ విరమణ పొంది ఆర్థిక సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది అంగన్వాడీలకు కొండంత అండగా మారనుంది.
రాష్ట్రంలో క్షేత్రస్థాయిలో గర్భిణులు, బాలింతలు, చిన్నారులకు పోషకాహారాన్ని అందిస్తూ రాత్రింబవళ్లు సేవలు అందిస్తున్న అంగన్వాడీల సంక్షేమానికి ఈ నిర్ణయం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ తాజా జీవోతో వేలాది అంగన్వాడీ కుటుంబాల్లో రిటైర్మెంట్ భరోసా లభించినట్లయింది.
