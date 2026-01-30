English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Job Calendar: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు బిగ్ న్యూస్.. జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చేస్తోంది.. ఎప్పుడంటే..?

AP Job Calendar: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు బిగ్ న్యూస్.. జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చేస్తోంది.. ఎప్పుడంటే..?

AP Govt: ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. కూటమి ప్రభుత్వం జాబ్ క్యాలెండర్‌పై కసరత్తు ప్రారంభించింది. శాఖల వారీగా ఖాళీల వివరాలను సేకరిస్తుంది. ప్రభుత్వంలో ఉన్న వివిధ శాఖల వారీగా భర్తీ చేయాల్సిన ఉద్యోగాల వివరాలు అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. తద్వారా పకడ్బందీగా జాబ్ క్యాలెండర్ నిర్వహించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు మొదలు పెట్టింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 30, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

Naga Chaitanya: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ పోలీసులకు దొరికిపోయాను నాగచైతన్య..!
6
Naga Chaitanya
Naga Chaitanya: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ పోలీసులకు దొరికిపోయాను నాగచైతన్య..!
Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా అని స్వప్నకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. మరో సింగర్ ఆవేదన..!
4
interview
Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా అని స్వప్నకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. మరో సింగర్ ఆవేదన..!
Neha Shetty Latest Pics: &#039;డీజే టిల్లు&#039; గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధిక సినిమాలు ఆపేసిందా? లేదా ఆఫర్లు రావడం లేదా?
7
Neha Shetty
Neha Shetty Latest Pics: 'డీజే టిల్లు' గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధిక సినిమాలు ఆపేసిందా? లేదా ఆఫర్లు రావడం లేదా?
Snake News: ఒక పాము.. మరో పామును తింటే ఏం జరుగుతుంది? మీకు తెలుసా?
5
King Cobra
Snake News: ఒక పాము.. మరో పామును తింటే ఏం జరుగుతుంది? మీకు తెలుసా?
AP Job Calendar: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు బిగ్ న్యూస్.. జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చేస్తోంది.. ఎప్పుడంటే..?

AP Job Calendar: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. కూటమి సర్కార్ జాబ్ క్యాలెండర్‌పై కసరత్తు ప్రారంభించింది. శాఖల వారీగా ఖాళీల వివరాలను సేకరిస్తుంది. ప్రభుత్వంలో ఉన్న వివిధ శాఖల వారీగా భర్తీ చేయాల్సిన ఉద్యోగాల వివరాలు అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. తద్వారా పకడ్బందీగా జాబ్ క్యాలెండర్ నిర్వహించేందుకు కూటమి సర్కార్ కసరత్తు మొదలు పెట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

నిరుద్యోగుల కోసం 2026 జనవరిలోనే ఖచ్చితంగా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని కొద్దిరోజుల క్రితం ఓ కార్యక్రమంలో విద్యార్థి అడిగిన ప్రశ్నకు బదులుగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం నిరుద్యోగులు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా.. ఏపీ ప్రభుత్వం ఈమేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఏపీలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత 16,347 పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. కేవలం 150 రోజుల్లోనే మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియను పూర్తిచేసి టీచర్ పోస్టులను కూటమి సర్కార్ భర్తీ చేసింది. మరోవైపు 6 వేల కానిస్టేబుల్ పోస్టులను సైతం కూమిటి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది. ప్రస్తుతం శాఖల వారీగా ఖాళీల జాబితా సేకరించి ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది.

శాఖల వారీగా ఖాళీ పోస్టుల వివరాల నివేదిక వచ్చిన తరువాత.. ఉన్న ఖాళీలు, ఆర్ధిక శాఖపై పడేభారం అన్నీ బేరీజు వేసుకొని ప్రతి ఏడాది జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. ప్రతిఏడాది జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చే విధంగా కసరత్తు చేస్తోంది. ఉగాది జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ తరువాత వీలైనంత త్వరగా ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Free Current: ఏపీలో ఉచిత కరెంట్‌కు కూటమి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఎవరెవరికంటే..?  

Also Read: Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు జనవరి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Job Calendar 2026AP Job CalendarAP govtCM ChandrababuJobs 2026

Trending News