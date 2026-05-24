/Highest Temperature: మలమల మాడిపోతున్న ఏపీ.. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా నిప్పుల వర్షం, ఏకంగా 48 డిగ్రీలు దాటేసింది!

Highest Temperature In AP Today: తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎండల తీవ్రతకి అల్లాడిపోతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సూర్యుడు భగభగ మండుతున్నాడు. ముఖ్యంగా పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో ఈరోజు మే 24న అత్యధికంగా 48.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మరోవైపు తాడేపల్లిగూడెంలో 47.17, కృష్ణాజిల్లాలోని నందివాడలో 47.1, చింతలపూడిలో 46.9, గణపవరంలో 46.87 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలు దాటిపోయాయి. ఉదయం 8 గంటలకే ఎండల తీవ్రత తెలుస్తోంది. మధ్యాహ్నం సమయానికి రోడ్లన్నీ ఖాళీగా, జన సంచారం లేక నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో సూర్యుడి ప్రతాపానికి నిన్న ఒక్కరోజే 56 మంది మరణించారు. అదే ఎండ వేడిమి ఈరోజు కూడా కొనసాగుతోంది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. వేడి గాలులు, ఉక్కపోతతో ఇళ్లలో కూడా ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రధానంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలి..
ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అత్యవసరమైతే తప్ప మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత బయటకు రాకూడదని, సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని సూచించింది.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..
ఎండ వేడిమికి గురికాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ORS, మజ్జిగ వంటివి తీసుకుంటూ ఉండాలి. బయటకు వెళ్లినప్పుడు కేవలం కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. అందులోనూ తెల్లటి, వదులైన దుస్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. బయటకు వెళ్లిన ప్రతిసారి తప్పనిసరిగా నీటిని వెంట తీసుకువెళ్లడం మంచిది. డీహైడ్రేషన్ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. ఇక రానున్న మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.
తెలంగాణలోనూ మూడు రోజులు...
తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అయితే ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో మాత్రం వడగాల్పులు ఎక్కువగా వీస్తాయి. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు మాత్రం దాదాపు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఉదయం 8:30 గంటల వాతావరణ విశ్లేషణ ప్రకారం, రాబోయే మూడు రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు అగ్ని ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో, కొమరిన్ ప్రాంతం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్లలో ముందుకు సాగే పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఉత్తర దక్షిణ ద్రోణి ఒకటి నైరుతి బీహార్ దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడి విపరీత చక్రవాత ఆవర్తనం నుండి ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్గడ్, ఒడిశాల మీదుగా ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర తీరం వరకు సముద్రమట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో ఈరోజు ఏర్పడింది. నిన్న కొనసాగిన ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ఈరోజు బలహీనపడింది.
