AP Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రానున్న నాలుగు రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో  భారీ  నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది.  నమోదయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 10:37 AM IST

AP Rains: ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో పిడుగుపాటు వర్షాలు..

AP Rain Alert: ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో ఒక అల్పపీడనం కొనసాగుతోందని, దీనికి తోడు గురువారం నాటికి మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని  వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఈ జంట అల్పపీడనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. నేడు, రేపు  ఉత్తరాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇవాళ  శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే ప్రమాదం ఉందని ప్రత్యేకంగా హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇక గురు, శుక్రవారాల్లో కోస్తాంధ్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.  

అటు కోస్తాంధ్రలో మత్స్య కారులకు ప్రభుత్వం అలర్ట్ జారీ చేసింది. భారీ తుఫాను నేపథ్యంలో చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేసారు. బంగాళాఖాతంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో చేపల ఈదురు గాలులకు తిరగబడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికాలు జారీ చేసింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ap rain newsap rain news todayap rain news liveap waether todayandhra pradesh rain alerts

