AP Rains: ముప్పు తప్పినా ఏపీని వీడని వర్షాలు..

AP కి తుపాను ముప్పు తప్పినా వానలు మాత్రం వీడటం లేదు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను బలహీన పడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా బలహీనపడినా కొద్ది ప్రభావంతో వానలు పడుతున్నాయి. ఇవాళ ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది.
కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. ఏపీలో గత నాలుగైదు రోజులుగా కురిసిన వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి, అన్నమయ్య, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పంటలు దెబ్బ తిన్నాయి.
అటు పశ్చిమ గోదావరిలో ఒకటి రెండు రెండు రోజులు వర్షాలు వల్ల కొన్ని సంక్రాంతికి కాపుకు వచ్చే పంటలు దెబ్బ తిన్నాయి. అటు కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్లు తుపాను ప్రభావంతో ఒక పక్కకు ఒంగిపోయాయి. మరోవైపు కాపు వచ్చిన కొబ్బరి కాయలు నేల రాలాయి. అటు మరికొన్ని చోట్లు వరి పంట చేతికి అందకుండా పోయింది. దీంతో ఆరుగాలం కష్టపడి పనిచేసే రైతులు లబోదిబో మంటున్నారు. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం పంట నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలను ఇవ్వమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
