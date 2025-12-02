English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Rains: ముప్పు తప్పినా ఏపీని వీడని వర్షాలు..

AP Rains: ముప్పు తప్పినా ఏపీని వీడని వర్షాలు..

Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వర్షాలు వీడటం లేదు. దిత్వా తుపాను ముప్పు తప్పినా.. వానలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. తుపాను ప్రభావం లేకపోవడం వలన కొద్దిలో కొద్దిగా నయం అని చెప్పాలి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:13 AM IST

Trending Photos

Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!
5
School Holiday tomorrow
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!
Aaradhya Bachchan: 14 ఏళ్లకే ప్రేమలో పడ్డ ఐశ్వర్యా రాయ్‌ గారాలపట్టీ ఆరాధ్య బచ్చన్‌
6
Aishwarya Rai
Aaradhya Bachchan: 14 ఏళ్లకే ప్రేమలో పడ్డ ఐశ్వర్యా రాయ్‌ గారాలపట్టీ ఆరాధ్య బచ్చన్‌
Gold Price Cut: మహిళల్లారా ఈ ఒక్క టిప్‌ పాటిస్తే.. రూ.73 వేలకే తులం బంగారం
6
gold price
Gold Price Cut: మహిళల్లారా ఈ ఒక్క టిప్‌ పాటిస్తే.. రూ.73 వేలకే తులం బంగారం
Samantha Love Story: నాగ చైతన్యతో విడాకుల కంటే ముందే రాజ్ తో రిలేషన్‌లో సమంత.. ఈ షాకింగ్ ట్విస్ట్ తెలుసా..!
5
Samantha love story
Samantha Love Story: నాగ చైతన్యతో విడాకుల కంటే ముందే రాజ్ తో రిలేషన్‌లో సమంత.. ఈ షాకింగ్ ట్విస్ట్ తెలుసా..!
AP Rains: ముప్పు తప్పినా ఏపీని వీడని వర్షాలు..

AP కి తుపాను ముప్పు తప్పినా వానలు మాత్రం వీడటం లేదు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను బలహీన పడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా బలహీనపడినా కొద్ది  ప్రభావంతో వానలు పడుతున్నాయి. ఇవాళ ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ  వెల్లడించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. ఏపీలో గత నాలుగైదు రోజులుగా కురిసిన వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి, అన్నమయ్య, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పంటలు దెబ్బ తిన్నాయి. 

అటు పశ్చిమ గోదావరిలో ఒకటి రెండు రెండు రోజులు వర్షాలు వల్ల కొన్ని సంక్రాంతికి కాపుకు వచ్చే పంటలు దెబ్బ తిన్నాయి. అటు కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్లు తుపాను ప్రభావంతో ఒక పక్కకు ఒంగిపోయాయి. మరోవైపు కాపు వచ్చిన కొబ్బరి కాయలు నేల రాలాయి. అటు మరికొన్ని చోట్లు వరి పంట చేతికి అందకుండా పోయింది. దీంతో ఆరుగాలం కష్టపడి పనిచేసే రైతులు లబోదిబో మంటున్నారు. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం పంట నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలను ఇవ్వమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cyclone EffectSchool holidaysCyclone DitwahAP Heavy Rainfall alertCyclone

Trending News