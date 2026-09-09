/ఏపీకి చల్లటి కబురు.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..

AP Rain Effect: ఆంధ్ర ప్రదేశ్కు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. అల్ప పీడన ద్రోణి ప్రభావంతో విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
కోస్తా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ , అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచన..
ముఖ్యంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, నెల్లూరు, తిరుపతి అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, , చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని అంచనా వేసింది. ఆకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు,ఏలూరు జిల్లాలకు ఐఎండీ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక నిన్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో 5.2 సెంటీ మీటర్లు వర్షపాతం నమోదైంది.
తగ్గని ఎండ తీవ్రత, అనకాపల్లిలో 37.3 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు..
ఒక రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్న మరోవైపు ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఓ రకమైన విచిత్రమైన వాతావరణం నెలకొంది. కొంత కాలంగా ఎండాకాలాన్ని తలపించేలా వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఎండకు తోడు వేడిగాలుల దెబ్బకు జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. సాధారణంగా సెప్టెంబర్ నెలలో వర్షాలు కురవాలి.. కానీ ఎల్నీనో ఎఫెక్ట్తో మాడు పగిలేలా ఎండలు కాస్తుండడంతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. నిన్న అనకాపల్లిలో 37.3 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
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