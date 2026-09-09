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ఏపీకి చల్లటి కబురు.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌కు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. అల్ప పీడన ద్రోణి ప్రభావంతో  విజయనగరం,  శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో  పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్  విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 09, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:02 AM IST
ఏపీకి చల్లటి కబురు.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..
Image Credit: AP Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఏపీకి చల్లటి కబురు.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..
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