Pudi Srihari: వైఎస్ జగన్ సీపీఆర్వోకు పూడీ శ్రీహరికి బిగ్ షాక్.. రిమాండ్ విధించిన ఏపీ హైకోర్టు..

Ap high court remands pudi srihari: కుప్పం కోర్టు తీర్పును ఏపీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. అంతేకాకుండా వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా జనరల్ సెక్రటరీ పూడి శ్రీహరితో పాటు, గిరిశ్ కుమార్ రెడ్డిలకు రిమాండ్ విధించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:47 PM IST
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
Virat Kohli Net Worth: విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ శాలరీ ఎంతో తెలుసా.. రూ.12 లక్షల నుంచి మొదలై..!
5
Virat Kohli
Virat Kohli Net Worth: విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ శాలరీ ఎంతో తెలుసా.. రూ.12 లక్షల నుంచి మొదలై..!
Daily Horoscope: శుక్రవారం అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!
5
today horoscope april 17 2026
Daily Horoscope: శుక్రవారం అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!
Labha Drishti Yoga 2026: లాభ దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ షురూ.. ఊహించని ధన లాభం!
6
Labha Drishti Yoga 2026
Labha Drishti Yoga 2026: లాభ దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ షురూ.. ఊహించని ధన లాభం!
Andhra pradesh high court remands ysrcp leader pudi srihari:  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత  హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు, గత పాలనలో వైసీపీ నేతలు చేసిన అరాచకాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఈ క్రమంలో  గతంలో వైఎస్ జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు సీపీఆర్వోగా పూడీ శ్రీహరి పనిచేశారు. పూడీ శ్రీహరిని ఇటీవల పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో గతంలో చంద్రబాబుపై చేసిన పోస్టుల వివాదంలో అరెస్ట్ చేశారు. చంద్రబాబు చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకున్నట్లు ఏఐ ఇమేజ్ ను సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా చేశారు. దీనిపై టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పూడీ శ్రీహరిని అరెస్ట్ చేశారు. అయితే.. ఈ కేసులో కుప్పం కోర్టు పూడి శ్రీహరికి బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.

దీనిపై పోలీసులు ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు . దీన్ని విచారించిన ధర్మాసం కుప్పం తీర్పును కొట్టివేస్తు వైసీపీ నేతలకు రిమాండ్ విధించింది. ఈ మేరకు నేడు న్యాయస్థానం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లు, కాంట్రవర్సీలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులపై, మహిళా నేతలపై వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడే వారిపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది.  రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్న వారి గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తే ఎవర్ని అయిన వదిలే ప్రసక్తిలేనది కూటమి ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

Read more: Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. మరో కమెడియన్ అరెస్ట్.. ఏమన్నాడంటే..?..

 మరోవైపు వైసీపీ ప్రభుత్వం మాత్రం తమ కార్యకర్తలు, నేతలపై అక్రమ కేసులు, అరెస్ట్ లపై భయపడేదిలేదని వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు.  రాబోయేది తమ ప్రభుత్వమే అని వడ్డీతో సహా రిటర్న్ ఇస్తామని  కూటమికి సవాల్ విసిరారు.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Pudi SrihariYS Jagan Mohan Reddyap high court remandAndhra PradeshAP CM chandrababu naidu

