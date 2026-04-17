Pudi Srihari: వైఎస్ జగన్ సీపీఆర్వోకు పూడీ శ్రీహరికి బిగ్ షాక్.. రిమాండ్ విధించిన ఏపీ హైకోర్టు..

Andhra pradesh high court remands ysrcp leader pudi srihari: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు, గత పాలనలో వైసీపీ నేతలు చేసిన అరాచకాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఈ క్రమంలో గతంలో వైఎస్ జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు సీపీఆర్వోగా పూడీ శ్రీహరి పనిచేశారు. పూడీ శ్రీహరిని ఇటీవల పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో గతంలో చంద్రబాబుపై చేసిన పోస్టుల వివాదంలో అరెస్ట్ చేశారు. చంద్రబాబు చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకున్నట్లు ఏఐ ఇమేజ్ ను సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా చేశారు. దీనిపై టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పూడీ శ్రీహరిని అరెస్ట్ చేశారు. అయితే.. ఈ కేసులో కుప్పం కోర్టు పూడి శ్రీహరికి బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.
దీనిపై పోలీసులు ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు . దీన్ని విచారించిన ధర్మాసం కుప్పం తీర్పును కొట్టివేస్తు వైసీపీ నేతలకు రిమాండ్ విధించింది. ఈ మేరకు నేడు న్యాయస్థానం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లు, కాంట్రవర్సీలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులపై, మహిళా నేతలపై వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడే వారిపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్న వారి గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తే ఎవర్ని అయిన వదిలే ప్రసక్తిలేనది కూటమి ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు వైసీపీ ప్రభుత్వం మాత్రం తమ కార్యకర్తలు, నేతలపై అక్రమ కేసులు, అరెస్ట్ లపై భయపడేదిలేదని వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు. రాబోయేది తమ ప్రభుత్వమే అని వడ్డీతో సహా రిటర్న్ ఇస్తామని కూటమికి సవాల్ విసిరారు.
