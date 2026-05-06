Andhra Pradesh Investment: ఏపీలో పెట్టుబడుల ప్రభంజనం..రూ.2 లక్షల కోట్లతో 39,000 ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

Andhra Pradesh Investment Hub: నిరుద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన 17వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు (SIPB) సమావేశంలో రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. మొత్తం 25 మెగా ప్రాజెక్టులను ఆమోదం తెలపడం ద్వారా రాష్ట్రంలో రూ.2,01,023 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్న దీనివల్ల సుమారు రాష్ట్రంలో 39,000 పైగా ఉద్యోగాలు కల్పనే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.
ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు
విశాఖపట్నం వేదికగా రిలయన్స్ సంస్థ డేటా సెంటర్ ను నిర్మించబోతుంది. అందులో భాగంగా రూ. 1,08,010 కోట్ల పెట్టుబడులతో దాదాపు 1000 మందికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందుతున్నాయి. అలాగే సోలార్ అండ్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రిలయన్స్ సంస్థ దాదాపు 51,300 కోట్ల పెట్టుబడితో శ్రీ సత్యసాయి ఈ ప్రాజెక్ట్కు శ్రీకారం చుట్టనుంది. దీని ద్వారా దాదాపు 20,000 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.
అదేవిధంగా అదానీ గ్రూప్ సంస్థ హైడ్రో పంపు స్టోరేజ్ కడపలో నిర్మితం కానుంది. ఇందులో భాగంగా రూ.12,297 కోట్ల పెట్టుబడితో 3,375 మందికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందుతున్నాయి. అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాజెక్టు తో యమాన్కో ఇండియా తిరుపతిలో 9398 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో దాదాపుగా 5,820 ఉద్యోగాలు కల్పన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతుంది. అలాగే తిరుపతిలో అపోలో టైర్స్ తయారీ సంస్థ 6,100 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ముందుకు రానుంది. చివరిగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ తయారీ యూనిట్ను రూ.2,508 కోట్ల పెట్టుబడితో తిరుపతిలో ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 3,000 మందికి జాబులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రంగాల వారీగా విశ్లేషణ..
ఐటీ రంగం: విశాఖపట్నం ఐటీ హబ్ గా ఎదిగేల రిలయన్స్ భారీ డేటా సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది రాష్ట్ర డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు వెన్నెముకగా నిలవనుంది.
ఆటోమొబైల్ హబ్గా తిరుపతి: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, అపోలో టైర్స్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల రాకతో తిరుపతి జిల్లా పారిశ్రామికంగా కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. క్యారియర్ ఎయిర్ కండిషనర్ సంస్థ కూడా ఇక్కడే తన యూనిట్ను ప్రారంభించనుంది.
గ్రీన్ ఎనర్జీ: కడప శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలతో పాటు విజయనగరం, నెల్లూరు, పలనాడు ప్రాంతాల్లో బయో ఫ్యూయల్, సోలార్ హైడ్రో ప్రాజెక్టుల ద్వారా పర్యావరణహితమైన ఇంధన రంగానికి పెద్ద పీట వేశారు.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్: అనంతపురం, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో స్నేహ ఫామ్స్ వంటి యూనిట్ల ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను విలువ జోడించి రైతులకు మేలు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
