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ప్రగతికి గ్రహణం.. కాకినాడలో అటకెక్కిన ఊరి నిర్మాణం..

Kakinada Town Planning:  వైసిపి ప్రభుత్వం లో ఎక్కడికక్కడ వందలు, వేలల్లో ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి ఊళ్లకు ఊళ్ళను నిర్మిస్తామని ప్రకటించారు .దీంతో కొత్తగా గ్రామాలు పుట్టుకొస్తాయి. గ్రామాలు పురపాలక సంఘాలు అవుతాయి. పురపాలక సంఘాలు కార్పొరేషన్లు గా మారుతాయని విస్తృత ప్రచారం చేశారు. ఇళ్ల స్థలాలు అయితే ఇచ్చారు .స్థలాలు చూపలేదు. కాగితాల మీదే అవి ఉన్నాయి. మరికొన్ని చోట్ల స్థలాలు చూపించారు. మంజూరు ఇవ్వలేదు. దీంతో అప్పటి సీఎం జగన్ చెప్పిన ఊళ్ల నిర్మాణాలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. ఇలాంటి కోవకే చెందుతుంది కాకినాడ సిటీకి చెందిన ఓ ఊరు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:25 AM IST
ప్రగతికి గ్రహణం.. కాకినాడలో అటకెక్కిన ఊరి నిర్మాణం..
Image Credit: Kakinada City (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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