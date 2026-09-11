/ప్రగతికి గ్రహణం.. కాకినాడలో అటకెక్కిన ఊరి నిర్మాణం..

Town Planning Fail at Kakinada: కాకినాడ నగరంలో ఇళ్లస్థలాల కొరత అధికంగా ఉంది. నగరంలో గజం స్థం లక్షలు నుంచి 5 లక్షల రూపాయల పైమాటే. వారికి స్థలాలు ఇచ్చేందుకు నగరంలో ఖాళీ ప్రదేశాలు లేకపోవడంతో వారందరికీ జగనన్న ఇళ్ళు పేరిట పెదపూడి మండలం ఏపీ త్రయం, చొల్లంగి మండలం చొల్లంగిపేట, ఉప్పాడ కొత్తపల్లి మండలం కొమరగిరిలో ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చారు.కొమరగిరి ఇపుడు అస్థిపంజరంగా మిగిలిపోయింది.
80 గజాల స్థలం బదులు 47 గజాలు..
కొమరగిరి గ్రామీణ ప్రాంతం కావడంతో అప్పటి ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 80 గజాల స్థలం ఇవ్వాలి. కానీ ప్రభుత్వం ఇక్కడే మెలిక పెట్టింది. ఇళ్ల స్థలాలు తీసుకుంటున్నవారు నగరానికి చెందినవారు కాబట్టి నగర నిబంధనల మేరకు 47 గజాలు మాత్రమే ఇస్తామన్నారు. అలాగే 47 గజాల స్థలమే కేటాయించారు. ఇది ఇంటి నిర్మాణానికి సరిపోవడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొమరగిరి లే అవుట్ లో మొత్తం 16,671 మంది కాకినాడ నగరానికి చెందిన ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చారు. నిరుపేదలకు మాత్రమే ఇవ్వాల్సిన ఈ స్థలాలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, వాణిజ్యవేత్తలకు కూడా స్థలాలు ఇచ్చేశారు. అప్పట్లో వైసీపీ ప్రభుత్వ మాయాజాలానికి ఇదో పెద్ద నిదర్శనంగా చెబుతారు. ఇందులో కొంతమంది స్థలాలు అమ్మేశారు కూడా. ఇందులో సగం మంది పైగా ఇక్కడికి వచ్చేందుకు అంగీకారం చూపలేదు. వారి పేరు మీద కాగితాలు, స్థలాలు ఉన్నాయి. ఇల్లు కట్టడం మానేసారు. కొందరు ఇల్లు కట్టి వదిలేశారు. మరికొందరు పునాదులతో వదిలేసారు. ఒక ఊరు నిర్మాణం జరిగిపోతుంది. యు కొత్తపల్లిలోని ఉప్పాడ, కొత్తపల్లి ,కొమరగిరి ఈ మూడు పంచాయతీలు కలిపి ఓ పురపాలక సంఘంగా మారుతాయి. అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని కాకమ్మ కథలు చెప్పారు. అవి కథలు గానే మిగిలిపోయాయి.
16671 మందికి స్థలాలు ఇస్తే ఇళ్ళు నిర్మించుకునేందుకు 9890 మందికి మంజూరు ఇచ్చారు. ఒక్కో ఇంటికి లక్షా ఎనభై వెల రూపాయలు ఉచితంగా ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇందులో కొన్ని ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేశారు. అయితే కేవలం 93 మంది మాత్రమే ఆ ఇళ్లలో గృహప్రవేశం చేశారు. ఈ 93 మందిలో కొంతమంది గృహప్రవేశం చేసి మూడు రోజులు అక్కడే నిద్ర చేసి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఆ ఇళ్ళు ఖాళీగానే ఉన్నాయి. 2817 స్థలాలలో అసలు నిర్మాణాలే ప్రారంభం కాలేదు. మిగిలినవన్నీ వివిధ దశలలో నిర్మాణంలో ఉన్నాయని గృహ నిర్మాణశాఖ అధికారులు కొత్త లెక్కలు చెబుతున్నారు.వాటిని పరిశీలిస్తే పునాదుల్లో కొన్ని ,గోడల వరకు కొన్ని నిర్మించి వదిలేసారు .ఈ ప్రాంతాన్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే సునామీ వచ్చి కొట్టుకుపోయిందా.. స్మశాన నిశ్శబ్దం ఉందా అన్న పరిస్థితి కనపడుతుంది తప్ప ఇది నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఒక ఊరు అని ఎవరూ అనుకోరు.
తాము అధికారంలోకి వస్తే సెంటు స్థలం వైసీపీ ఇస్తే దానిని రెండు సెంట్లు చేస్తాం.సెంటున్నర ఇస్తే మూడు సెంట్లు చేస్తాం అన్నారు కూటమి నేతలు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇక్కడ సెంటు స్థలమిచ్చారు కాబట్టి దానిని రెండు సెంట్లు చేస్తారని అప్పుడు ఇళ్ళు కడదామని చాలా మంది ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం వారి ఆశలపై నీళ్లు జల్లేసింది. లే అవుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ లేఅవుట్ లో ఒక్క ఇంటి నిర్మాణం కూడా కానప్పుడు మాత్రమే వాటిని రద్దుచేసి డబల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని ఇళ్ళ నిర్మాణం జరిగితే దానిని క్యాన్సిల్ చేసే అధికారం లేదని రెవెన్యూ అధికారులు తేల్చేశారు .ఈ నలభై ఏడు గజాల్లోనే సర్దుకుపోవాలి. అలా సర్దుకుపోదాం అన్నా ఇక్కడ పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదని పలువురు లబ్ధిదారులు కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు.
వైసీపీ హయాంలో భారీ గోల్మాల్..
వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్లస్థలాల కోసం కొనుగోలు చేసిన స్థలాలలో భారీ గోల్మాల్ జరిగింది. కోర్టుల్లో కూడా కేసులు వెళ్లాయి. ఇక్కడా అదే జరిగిందని పలువురు వెల్లడించారు. తక్కువ ధరకు స్థలాలు కొని ప్రభుత్వ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు డ్రా చేశారు. కొమరగిరి.. యు కొత్తపల్లి మండలం లో తీర ప్రాంతం. సముద్రం పొంగితే కెరటాలు లోనికి వచ్చి పడతాయి .ఉప్పునీరు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మంచినీరు దొరకదు. ఇక్కడ ఇల్లు కట్టడం ప్రమాదమని చాలా మంది అలాగే వదిలేశారు. మన పేరు మీద ఇంటి పట్టా ఉంది. అలాగే ఉంటుందిలే అనుకుని వాటి వైపు తొంగి చూడడం మానేశారు. వాటిని రద్దు చేసి కొత్త వారికి ఇవ్వాలంటే సవాలక్ష నిబంధనలు. తాసిల్దార్ విచారణ చేసి ఆర్డిఓ కి నివేదిక ఇవ్వాలి. ఆర్డిఓ రద్దు చేయాల్సి ఉంటుంది.. కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి మౌలిక వసతులు లేవు రోడ్లు, డ్రైన్లు, వీధి దీపాలు, మంచినీరు లేఉ. అవి లేకుండా ఇల్లు ఎలా కడతాము.. ఎలా రద్దు చేస్తారో చూస్తామని ప్రజలు తిరగబడుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ మౌలిక వసతులు కల్పిద్దామంటే అది వైసీపీ ఇచ్చిన కాలనీ. వైసీపీ సానుభూతిపరులు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎంత చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు. ప్రభుత్వం వద్ద నిధులు లేవని నాయకులు చెబుతున్నారు. ఇల్లు కట్టుకునేందుకు ప్రజలు ముందుకు రావడం లేదు. కొన్ని ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తవడం, మరికొన్ని మధ్యలో ఉండగా దొంగలు పడుతున్నారు. నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన ఐరన్ ఎత్తుకుపోతున్నారు. కిటికీలు, తలుపులు దోచుకుపోతున్నారు. దీంతో దొంగలు బాబోయ్ దొంగలు అంటున్నారు లబ్ధిదారులు.
ప్రభుత్వానికి అమ్మిన వారి చేతిలోనే భూములు ఉన్నాయి..
ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే కొమరగిరి పిఠాపురం నియోజవర్గంలో ఉంది. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. ఇప్పటివరకు ఆయన దీనిపై దృష్టి సారించలేదు. అసలు ఈ విషయం ఆయన దృష్టిలో ఉందో లేదో కూడా తెలియదు అంటారు లబ్ధిదారులు. పవన్ కళ్యాణ్ జోక్యం చేసుకుని పూర్తి స్థాయిలో సదుపాయాలు కల్పించి సెంటు స్థలాన్ని కనీసం రెండు సెంట్లు చేస్తే ఇల్లు కట్టుకుంటామని, తాము కూడా పవన్ కు ఓటర్లుగా మారతామని లబ్ధిదారులు ఆశలు పెంచుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన స్థలాలలో కొన్ని ప్రభుత్వం సేకరించి భూ యజమానులకు డబ్బులు ఇచ్చినా కొందరు ఈ భూములు సాగు చేసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వానికి అమ్మిన వారి చేతిలోనే భూములు ఉన్నాయి. ఇది పెద్ద స్కామ్ అని గతంలో టిడిపి మాజీ ఎమ్మెల్యే, పిఠాపురం ఇన్చార్జిగా ఉన్న వర్మ ఆరోపించారు. ఇలాంటి వివాదంలో పవన్ జోక్యం చేసుకుంటారనేది సందేహమే. వేల సంఖ్యలో ఇళ్ల నిర్మాణం జరుగుతుందని ప్రభుత్వం ఆశించింది. కాలనీ ఇచ్చేసింది. జగనన్న కాలనీ అని పేరు పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు 100 ఇళ్లలో కూడా లబ్ధిదారులు లేరు. ఊరు ఆగిపోయింది. ఊరు నిర్మాణంకి నోచుకోవడం లేదు. మరి ఈ ఊరు మాయమైనట్టేనా.. ఈ కొమరగిరి లేఔట్ ఏం చేస్తారు.. అంటే తాము కూడా ఏమీ చెప్పలేని పరిస్థితని గృహ నిర్మాణ శాఖ చెబుతోంది. ఊరు.. పల్లెటూరు అన్న పాట కాస్త సముద్ర తీర గ్రామం మాకొద్దు బాబోయ్ అన్న చందంగా మారింది.
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