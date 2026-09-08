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ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం..

Andhra Pradesh Local Body Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ దిశగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పోటీకి ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆశావహుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:54 AM IST
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం..
Image Credit: AP Local Body Elections (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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