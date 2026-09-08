/ ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం..

Local Body Elections 2026: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ , జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ఫొటో గుర్తింపుతో కూడిన పూర్తి స్థాయి ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా ఆదేశించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరిగేందుకు ఓటర్ల జాబితాలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా చూసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల డ్రాఫ్ట్, ప్రాథమిక ఓటర్ల జాబితాలను ఈ నెల 11న సంబంధిత మండల పరిషత్ కార్యాలయాలు, ఇతర నిర్ణీత కేంద్రాల్లో ప్రజల కోసం నోటీసు బోర్డులలో ప్రదర్శించనున్నారు.
అదేవిధంగా ఓటర్లు తమ పేర్లను సరిచూసుకునేందుకు, అభ్యంతరాలు, మార్పులు, చేర్పులుంటే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆ డ్రాఫ్ట్ ఓటర్లు లిస్టు ఉపయోగపడనుంది.గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని స్థానిక సంస్థలైన మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల ప్రజాప్రతినిధుల పదవీకాలం ఈ నెల 23, 24 తేదీల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాలనాపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.
మరోవైపు రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థలపై కూడా ఎస్ఈసీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 59 మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి ఓటర్ల జాబితాలను కూడా ప్రకటించారు. త్వరలోనే మిగిలిన మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన ఓటర్ల జాబితాలను కూడా వెల్లడించనున్నట్లుగా ఎన్నికల సంఘం అధికారులు వెల్లడించారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో, విడతల వారీగా ఎన్నికల నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లపై అధికార యంత్రాంగం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.
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