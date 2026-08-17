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నేటి నుంచి ఏపీ వర్షాకాల సమావేశాలు.. పలు కీలక బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం..

AP Assemlby Session: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సమావేశాలు నేటి నుంచి  ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ  సమావేశాల నిర్వహణకు ఏపీ క్యాబినేట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సారి సభలో పలు కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. మరోవైపు ప్రతిపక్ష వైపీసీ కూడా ప్రభుత్వంపై ఎదురుదాడి చేయడానికి మండలిలో సిద్ధమవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 17, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:36 AM IST
నేటి నుంచి ఏపీ వర్షాకాల సమావేశాలు.. పలు కీలక బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం..
Image Credit: AP Assemlby Session (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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