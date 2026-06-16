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AP Rains: ఏపీలో విస్తరించిన నైరుతి ఋతుపవనాలు.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..

AP Weather Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా  నైరుతి ఋతుపవనాలు పూర్తిస్థాయిలో విస్తరించినట్లు  వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా వడగాలులతో సతమతమవుతున్న ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఋతుపవనాలు ప్రవేశంతో పలు చోట్లు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:06 AM IST
AP Rains: ఏపీలో విస్తరించిన నైరుతి ఋతుపవనాలు.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..
Image Credit: AP Rains (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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