/Andhra Pradesh: కేంద్రమంత్రితో రామ్మోహన్ నాయుడు, లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు భేటీ..ఏపీలో వ్యవసాయ రంగాల ఇబ్బందులపై చర్చ!

Andhra Pradesh News: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ, ఎగుమతి, పారిశ్రామిక రంగాలకు సంబంధించిన పలు కీలక సమస్యలపై ఇప్పుడు కీలక ముందడుగు పడింది. ఇదే అంశాలను చర్చించేందుకు గాను ఎంపీ శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు.. మంగళవారం ఢిల్లీలో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్తో సమావేశమయ్యారు.
ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన టెక్స్టైల్, పొగాకు, ఆక్వా రంగాలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో వారు చర్చించారు. దేశీయ మార్కెట్లో నాణ్యమైన పత్తి లభ్యతపై ఎదురవుతున్న సవాళ్లను తెలుగు ఎంపీలు కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఈ సందర్భంగా, దేశీయ అవసరాలకు పత్తి కొరత లేకుండా చూడడం సహా ధరల స్థిరత్వం కోసం పత్తిపై ఉన్న 11 శాతం దిగుమతి సుంకాన్ని తాత్కాలికంగా ఉపసంహరించుకోవాలని వారు కోరారు. అలాగే 2026 అక్టోబర్ 31 వరకు పత్తి ఎగుమతులపై తాత్కాలిక నియంత్రణలు విధించాలని, సీసీఐ (CCI) నిల్వలను మధ్యవర్తులకు కాకుండా నేరుగా ఉత్పత్తిదారులకే సరఫరా అయ్యేలా చూడాలని వారు కేంద్ర మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
మరోవైపు, అమెరికా ప్రభుత్వం ఇటీవల విధించిన కొత్త టారిఫ్ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వా రంగం ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను కూడా కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, నర్సరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ప్రస్తావించారు. దీనివల్ల కోస్తాంధ్రాలోని ఎగుమతిదారులు, ఆక్వా రైతులు, హ్యాచరీలు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లపై ఆధారపడిన లక్షలాది మంది జీవనోపాధికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను వారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. భారతీయ సీఫుడ్ ఎగుమతులను కాపాడేందుకు కేంద్రం తగిన మద్దతు ఇవ్వాలని, కొత్త మార్కెట్ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు.
దాంతో పాటు, సిగరెట్లపై సవరించిన కొత్త పన్నుల విధానం వల్ల ఏపీ పొగాకు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రైతులకు సరైన ఆదాయం లభించేలా, కొనుగోలు ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా ఆచరణాత్మక విధానాన్ని అవలంబించాలని కోరారు.
ఈ సందర్భంగా ఎంపీ శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు మాట్లాడుతూ.. దేశీయ టెక్స్టైల్, సీఫుడ్, పొగాకు ఎగుమతులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రంలోని ఎగుమతులను, చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలను, రైతులను, కార్మికులను కాపాడుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సరైన సమయంలో పాలసీ పరమైన మద్దతు లభించడం ఎంతో అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
