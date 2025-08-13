English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RGV Police Interagation: రామ్ గోపాల్ వర్మపై ముగిసిన విచారణ..

RGV Police Interagation: సినీ డైరక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ (Ram Gopal Varma) పోలీసు విచారణ (Police Interagation) ముగిసింది. ఒంగోలు రూరల్ పోలీసులు ఆర్జీవిని సుమారు 11గంటల పాటు విచారించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:05 PM IST

RGV Police Interagation: గతంలో వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ‘వ్యూహం’ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా చంద్రబాబుతో పాటు లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ ల మార్ఫింగ్ ఫోటోలు తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు వర్మ. దీంతో మద్దిపాడు టీడీపీ నాయకుడు రామలింగం ఫిర్యాదుతో ప్రకాశం జిల్లాలోని మద్దిపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఆయనపై కేసు నమోదైంది. 

దీంతో ఒంగోలు తాలూకా పీఎస్‌లో విచారణకు హాజరు కావాలని పోలీసులు నోటీసులు పంపారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో హాజరైన రామ్ గోపాల్ వర్మ,  మరోసారి నిన్న విచారణకు వచ్చారు. రాత్రి 10గంటల వరకు వర్మను పోలీసులు విచారించారు. మార్ఫింగ్ ఫోటోలు పోస్టింగ్ చేయడం వెనుక ఎవరున్నారని ఆరా తీసే ప్రయత్నం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏపీ ఫైబర్ నెట్ నుండి రెండు కోట్ల వరకు ఆర్జీవికు చెల్లించింది. దీని గురించి పోలీసులు లోతుగా ప్రశ్నించారు. 

అయితే వర్మ పోలీసుల విచారణకు సహకరించనట్టు తెలుస్తోంది. అడిగిన ప్రశ్నలకు గుర్తులేదు, తెలియదు, మర్చిపోయాను అనే సమాధానాలు ఇచ్చినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ తన సినిమాల్లోని క్యారెక్టర్ తరహాలోనే వర్మ పోలీసులు ఎదుట ప్రవర్తించారనేది పోలీసులు లోలోపల చెప్పిన మాట. రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రస్తుతం సినిమాలను డైరెక్ట్ చేయకపోయినా.. అడపాదడపా తన ఇంటర్వ్యూలతో మాటలతో ట్వీట్లతో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ సైలెంట్ అయ్యారు. వర్మ ముందు నుంచి ఏపీలో అధికారంలో ఉన్న తెలుగు దేశం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పలు సినిమాలను తెరకెక్కించి చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు జనసేనాని అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. అంతేకాదు తనకు వీలు చిక్కునప్పుడల్లా వాళ్లను సోసల్ మీడియా వేదికగా గిల్లే వాడు. ప్రస్తుతం ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం తమకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసిన వాళ్లు.. తమపై ఇష్టమొచ్చినట్టు వాగిన నాయకులను అదను చూసి దెబ్బ కొడుతున్నారు. అయితే... కూటమి ప్రభుత్వం రామ్ గోపాల్ వర్మను ఏ క్షణంలోనైనా అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలున్నాయని వార్త వినిపిస్తోంది. 

