AP Politics: రోతపుట్టిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు.. మితిమీరుతున్న నాయకుల నోటిమాటలు..

AP Politics:ఆంధ్రప్రదేశ్  రాజకీయాలు కయ్యానికి కాలుదువ్వుతున్నాయి. రాజకీయాలు గాడి తప్పుతున్నాయి.  కీలక నేతలపై చౌకబారు విమర్శలు చేసి రాజకీయాల్లో చెలామణి అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలతో రాజకీయాలను అపహాస్యం చేస్తున్నారు. నాయకుల నాలుక తెచ్చిన చేటు.. ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఏమైంది? ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయ అలజడికి కారణమేంటి? నాయకుల్లో తీరుమారదా? ప్రజలు ఏమంటున్నారు? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 05:25 AM IST

Andhra Pradesh Politics in Peaks: ప్రజలతో మమేకమవడం... గ్రామస్థాయిలో ప్రజల పనుల్లో ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్యం కావడం... ఇదంతా రాజకీయాల్లో రాణించాలనేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు.... ఈ ప్రాసెస్ పూర్తయ్యేందుకు చాలా రోజులు పడుతాయి. రోజులు మారే కొద్ధీ అన్నీ ఫాస్ట్ గా జరిగిపోవాలి. అందులోంచి పుట్టుకొచ్చిన వాళ్లే హైబ్రీడ్ పొలిటికల్ లీడర్స్... వీళ్లకు ప్రజలతో సంబంధం లేదు. గౌరవ మర్యాదలు అంతకన్నా అవసరంలేదు. ఇలా రాజకీయాల్లో గొప్పగా రాణించాలనుకునే వారు పెరిగిపోయారు. ప్రజల కష్టనష్టాలతో సంబంధంలేకుండా...రాజకీయాల్లో రాణించాలనుకునే వారంతా చౌకబారు విమర్శలతో లేట్ నైట్ నాయకులుగా చెలామణి అవుతున్నారు. 

సమాజంలో సంస్కారం కరువైంది. రాజకీయాలతో రచ్చచేస్తున్నారు. గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే పరిస్థితి కరువైపోయింది. హుందా తనం కనుమరుగైపోయింది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సాగుతున్న చిల్లర రాజకీయాలను ప్రజలు ఛీదరించుకుంటున్నారు. అలా అని తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి, మాజీ సీఎంలు నోటి దూలకు అంతేలేదు.  ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. గత కొంతకాలంగా అధికార పార్టీని నిలదీసేందుకు విపక్షనాయకులు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. ప్రజల సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో గుర్తించి... వాటిని పరిష్కరించి ప్రజల మన్ననలు పొందాల్సిన నాయకులు... వక్రమార్గంలో చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. అటు అధికార తెలుగు దేశం నేతలు కూడా తక్కువ తినలేదు. గతంలో వీళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడు అధికార పార్టీని దుమ్మెత్తి పోసిన సందర్భాలున్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

రాజకీయ నాయకుల్లో ఓర్పులేదు... సహనం లేదు... కీలక నేతలను ఆడిపోసుకుంటే... ఆక్షణంనుంచే గొప్ప నాయకుడి ఎదిగిపోయామనే భావనతో ఉన్నారు. ఈ సంస్కృతి గత కొన్నేళ్లుగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ చిల్లర రాజకీయాలకు కేరాఫ్ గా మారిపోయింది.  ఎదుటి వ్యక్తిస్థాయి తగ్గించాలనే భావనతో గ్రామ సందుల్లో వీధి పందుల్లా గొడవపడుతున్నారని రాజకీయలను విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. మరీ ముఖ్యంగా మహిళలను చులకన చేసి మాట్లాడే సంస్కృతి చట్టసభలదాకా పాకింది. అధికారం ఉందనే అహంకారంతో రాజకీయ నాయకుల పైశాచికానందంపొందినా... ప్రజలు మాత్రం సహించలేదని స్పష్టమైంది. 

ఎన్నికలు ఏవైనా సరే... రాజకీయ నాయకుల ఎత్తుగడల్లోనూ మార్పు కనిపించింది. ప్రశాంతంగా సాగిన ఎన్నికల తీరులోనూ మార్పులు... పంచాయతి ఎన్నికల్లోనూ అభ్యర్థుల కిడ్నాపులు, అనుకూలత లేనిచోట ఉద్రక్త పరిస్థితులు కల్పించేందుకు రాజకీయ నాయకులు వెనుకాడటంలేదు. మెజారిటీ స్థానాల్లో ఆధిపత్యం చెలాయించాలనే ఆతృత, అధినాయకులచేత మొప్పుపొందాలనే ఆశ.. గల్లీలీడర్లంతా పెద్దనాయకులుగా ఎదగాలనే ప్రయత్నాలు కనిపించాయి.

సాధారణ ఎన్నికలు వచ్చాయి. పరిస్థితులు మారాయి. రాజకీయ మార్పు అనివార్యమైంది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంకోసం పాటుపడే వారు కనుచూపు మేరలో కనిపించడం లేదు. ప్రతి పరిస్థితిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని... రాజకీయాల్లో పెద్ద నాయకులను విమర్శించడం... లోకల్ పాలిటిక్స్ లో గొప్ప నాయకులనిపించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. 

ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాల్లో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు...  ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబుపై సత్తెనపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే కమ్ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు, మంత్రి లోకేశ్ పై పెడన మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంబటి తప్పు తెలుసుకొని క్షమాపణలు చెప్పినా.. టీడీపీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై దాడి చేస్తోన్న చోద్యం చూస్తూ ఉండిపోయారు ఏపీ పోలీసులు. శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సిన వారు చోద్యం చూస్తూ ఉండిపోయారని ప్రతిపక్ష నేత జగన్ ఆరోపించారు.  ఐదేళ్లపాటు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు... అధికారానికి దూరమైన తర్వాత...  వారిలో నిర్లిప్త ధోరణి నెలకొంది. సమయం, సందర్భం లేకుండా... నోటి దురుసుగా మాట్లాడటం అలవాటుగా మారిపోయింది. 

హుందాతనాన్ని కోల్పోయిన నాయకులు, ఇటీవల కాలంలో ఘాటు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో కార్యకర్తల వద్ద పొగడ్తలకు పొంగిపోయే నాయకులు, చౌకబారు విమర్శలతో ప్రజల్లో చులకనవుతున్నామనే విషయాన్ని మరిచిపోయారు. ఇపుడు రోజులు మారిపోయాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవ్వరుకూడా చౌకబారు విమర్శలను సహించే పరిస్థితి లేదని అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్ వ్యాఖ్యలతో టీడీపీ కార్యకర్తల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. అటు ప్రభుత్వం కూడా కార్యకర్తలను అదుపులో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందనే చెప్పాలి. 

నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదౌతుందంటారు. నాలుక అదుపులో లేకపోతే ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవిస్తాయోనని అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్ విషయంలో ప్రస్ఫుటించాయి. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న నాయకులు, అధికార పక్షనాయకులను వెటకారంతో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించడం. నాటకీయ సంభాషణలతో అవాస్తవాలను నిజమేనని భ్రమింపజేసే రాంబాబుకు ఆ మాటలే తలనొప్పిగా మారాయి.

సీఎం చంద్రబాబు నాయుడిని వ్యక్తిగత దూషణలతో తూలనాడటంలో అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యల్లో డోసు శృతిమించడంతో తెలుగు దేశం కార్యకర్తలు ఆగ్రహించారు. సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను జీర్ణించుకోలేని టీడీపీ కార్యకర్తలు, యువ నాయకులు, మహిళలు, దివ్యాంగులు సైతం అంబటి రాంబాబు భరతం పట్టాలని సంకల్పించారు. అందుకే  అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని చుట్టు ముట్టడం, ఆయన కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేయడం, కార్లకు నిప్పుపెట్టేదాకా పరిస్థితులు దారితీశాయి. ఇందులో పోలీసులు వారించే ప్రయత్నాలు చేయకపోవడం కూడా కనిపిస్తోంది. 

ఇది ఇలా ఉంటే పెడన మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు భగ్గుమన్నాయి. టీడీపీ కార్యకర్తలు సహనం కోల్పోయారు. ఇన్నాళ్లు చులకనగా మాట్లాడుతూ... వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వర్గాలను సంతృప్తి పరచగలిగిన జోగి రమేష్ మాటలు ఇప్పుడు మంటను రాజేశాయి. ఇబ్రహీంపట్నంలో ఆయన నివాసాన్ని టీడీపీ కార్యకర్తలు, మహిళలు చుట్టుముట్టారు. అక్కడా ఆయన నివాస పరిసరాల్లో టీడీపీ కార్యకర్తలు విధ్వంసం సృష్టించారు.

ఈ రెండు చోట్ల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుల మాటలే... టీడీపీ కార్యకర్తల ఆగ్రహానికి కారణమయ్యాయి. అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్... అనే వీళ్లిద్దరినే కాదు... రాష్ట్రంలో ఎవరైనా.. ఎక్కడైనా... అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే పరిస్థితి ఇలానే ఉంటుందని టీడీపీ కార్యకర్తలు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు అయింది. ఇలా కార్యకర్తలను వారించాల్సిన నాయకులు.. కావాలనే ఇలాంటి విధ్వంసనానికి పాల్పడేలా వారిని ప్రోత్సహించినట్టుగా ఉందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. 

ఆంధప్రదేశ్ లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలపై కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, హోమంత్రి అనిత, నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి తీవ్ర విచారం వ్యక్తంచేశారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుల నోటిదురుసు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ నాయకులంటే పొరుగురాష్ట్రాల్లో విలువలేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.మరోవైపు అధికార పార్టీ కూడా తమ కార్యకర్తలను సంయమనం పాటించేలా చేయడంలో విఫలమయ్యారనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత.. వైసీపీ ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదగాలని ప్రయత్నాలు చేయకుండా... చౌకబారు విమర్శలు, చిల్లర రాజకీయాలతో ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారనే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లో రాణించాలనుకునే నాయకులు... పొరుగు పా ర్టీనాయకులకు గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే విధంగా ఉండాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోకుండా... భావితరాలకు ఎలాంటి సంస్కారం నేర్పాలని భావిస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇవి టీడీపీ, వైసీపీ పార్టీల్లో ఉన్న నోటి దురుసు ఉన్న నాయకులకు వర్తిస్తుందనే చెప్పాలి. ఇందులో తిలాపాపం తల పిడికెడు అన్నట్టుగా ఏపీలో ఉన్న ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.  

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap politicsTDPysrcpTDP vs YSRCPYs Rajashekar Reddy

