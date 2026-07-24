/ఎమ్మెల్యేలను మించిపోయిన ఎమ్మెల్సీ..? కాకినాడలో కొత్త పొలిటికల్ ట్విస్ట్..!

Kakinada Politics: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గానికి చెందిన రాజశేఖర్ గతంలో జడ్పీటీసీగా పనిచేశారు. జడ్పీ చైర్మన్ కావాలని ఆశపడ్డారు. ఆ తర్వాత కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ ఏ పోస్టు దక్కలేదు. ఎట్టకేలకు ఆయనను గోదావరి జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా టీడీపీ హైకమాండ్ నిలబెట్టింది. కూటమి మద్దతుతో రంగంలోకి దిగిన ఆయనకు ఓటమి తప్పదని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఆయన ఘన విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిధిలో ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలు ఉన్నాయి. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 19 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి.
అటు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 15 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఇలా మొత్తం 34 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి. కానీ ఆయన ఎప్పుడూ అక్కడ పర్యటించిన దాఖలాలు లేవని అంటున్నారు. కానీ కాకినాడ సిటీ, కాకినాడ రూరల్ ఈ రెండు నియోజకవర్గాలపైనే ఆయన ఫోకస్ ఉందని చెబుతున్నారు. చివరికి తమ సొంత నియోజకవర్గం పక్కనే ఉన్న ముమ్మిడివరం కూడా వెళ్లడం లేదని తెలుగు తమ్ముళ్ళు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఆ రెండింటి పైన ఆయనకు ఎందుకంత మక్కువ అని ఆ రెండు నియోజకవర్గాల కు చెందిన ఎమ్మెల్యేల అనుచరులు గుసగుసలాడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యేగా వనమాడి కొండబాబు కొనసాగుతున్నారు. ఇక కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా జనసేనకు చెందిన పంతం నానాజీ ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరూ వాళ్ల పరిధిలో వారు పని చేసుకుంటున్నారు. అయితే పిలవని పేరంటంలా ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ ఈ రెండు నియోజకవర్గాలు చుట్టేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేల కంటే ముందే కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్నారు. ఒక్కోసారి ఎమ్మెల్యేలు లేకుండా కూడా ఆయన కార్యక్రమాలకు వెళ్తున్నారని ఎమ్మెల్యేల అనుచరులు చెబుతున్నారు. ఎమ్మెల్సీగా 34 నియోజకవర్గాల్లో తిరగాల్సిన ఆ ఎమ్మెల్సీ ఈ రెండు నియోజకవర్గాలపైనే ఫోకస్ పెట్టడం వెనక ఆంతర్యం అర్థం కాక ఎమ్మెల్యేలు సైతం తలలు పట్టుకున్నట్లు సమాచారం.
అటు కాకినాడ సిటీలోనే టిడిపికి చెందిన మరో ఎమ్మెల్సీ కర్రి పద్మశ్రీ ఉన్నారు. కోఆప్షన్ గా కాకినాడ కార్పొరేషన్ ను ఆమె ఎంచుకున్నారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలోకి వచ్చే రూరల్ లోనూ ఆమె తిరుగుతున్నారు. కానీ ఎక్కడా ఎమ్మెల్యేలకు పోటీ కావడం లేదు. అయితే సిటీ ఎమ్మెల్యే కొండబాబుది ఆమెది ఒకే సామాజిక వర్గం కావడంతో కొండబాబు ఆమెను అణగదొక్కేందుకు మరో ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ ను తెరపైకి తెచ్చినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు అదే ఆయనకు తలనొప్పిగా మారిందని సిటీలో టాక్. ఎమ్మెల్సీ కర్రీ పద్మశ్రీ, ఎమ్మెల్యే కొండబాబును కూడా రాజశేఖర్ డామినేట్ చేస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు సైతం వెల్లడిస్తున్నాయి. రాజశేఖర్ వ్యవహార శైలిపై ఇప్పటికే పార్టీ అధిష్టానానికి ఫిర్యాదులు వెళ్లినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న పంతం నానాజీకి చెక్ పెట్టేలా ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ వ్యవహరిస్తున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. కొద్ది రోజులుగా ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ రూరల్ లో నివాసం పెట్టి, కార్యాలయం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని పెద్ద ఎత్తున రూరల్ కూటమికి పెద్దదిక్కుగా మారారని అంటున్నారు. సహజంగానే వాక్చాతుర్యం ఉండడంతో జనసైనికులు కూడా ఆయన పక్కన చేరుతున్నారు. ఇది రూరల్ ఎమ్మెల్యేకు మైనస్ గా మారిందని ఆయన అనుచరులు చెబుతున్నారు.
రూరల్లో జనసేన ఎమ్మెల్యే, సిటీలో టిడిపి ఎమ్మెల్యేకు పోటీగా పావులు కదిపి రాజకీయాలు చేస్తున్న ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ వ్యవహార శైలిని అధిష్టానం పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది. ముమ్మిడివరంతో పాటు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తిరగాలని అధిష్టానం ఆయనను ఆదేశించిందని, కానీ ఆయన అటువైపు వెళ్లడం లేదని ఆయన అనుచరులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ రెండింటిలో ఒకచోట పోటీ చేసేందుకు ఇప్పటినుంచే ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ పునాది వేసుకుంటున్నట్లు తెలుగు తమ్ముళ్లు జోరుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓ ఎమ్మెల్సీని అడ్డుకునేందుకు ఈ ఎమ్మెల్సీని తెరపై కి తెచ్చిన కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి రెంటికి చెడ్డ రేవడిలా తయారైనట్లుందని నగరంలో తెలుగు తమ్ముళ్లు చర్చించుకుంటున్నారు.
ఏదీఏమైనా కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉందన్న చర్చ మొదలైంది. అటు జనసేన ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఇటు టిడిపి ఇంచార్జ్ కు ఆయన గండి కొడుతున్నారని రెండు పార్టీల నాయకులు అంగీకరిస్తున్నారు. గతంలో రూరల్ టిడిపి ఇంచార్జ్ సీటుపై కన్నేయడంతో ఈసారి ఎమ్మెల్సీగా ఇక్కడ పాతుకుపోయి వచ్చే ఎన్నికలలో ఎమ్మెల్యేగా సీటు తెచ్చుకునే పనిలో రాజశేఖర్ తిరుగుతున్నారని ఇక్కడ నాయకులు చెబుతున్నారు.