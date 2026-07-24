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ఎమ్మెల్యేలను మించిపోయిన ఎమ్మెల్సీ..? కాకినాడలో కొత్త పొలిటికల్ ట్విస్ట్..!

Kakinada Politics: కాకినాడ జిల్లాలో ఆయనో ఎమ్మెల్సీ..! ఇటీవలే ఆయన గ్రాడ్యుయేట్ కోటా నుంచి ఎమ్మెల్సీ గా గెలిచారు..! ప్రస్తుతం ఆయనకు 34 నియోజకవర్గాల్లో ప్రోటోకాల్ దొరుకుతోంది..! అయినా.. ఆ నేత మాత్రం.. ఆ రెండు నియోజకవర్గాల్లోనే తిరుగుతున్నారా..! ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు పక్కలో బల్లెం లా తయారయ్యారా...! ఎవరా ఎమ్మెల్సీ..తలలు పట్టుకుంటున్న ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు తెలియాలంటే లెట్స్ వాచ్ దిస్ స్టోరీ..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 24, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:08 PM IST
ఎమ్మెల్యేలను మించిపోయిన ఎమ్మెల్సీ..? కాకినాడలో కొత్త పొలిటికల్ ట్విస్ట్..!
Image Credit: Kakinada Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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ఎమ్మెల్యేలను మించిపోయిన ఎమ్మెల్సీ..? కాకినాడలో కొత్త పొలిటికల్ ట్విస్ట్..!
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