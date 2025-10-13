English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP Rains: ఏపీలో రానున్న మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు బిగ్ అలర్ట్..

AP Rains: ఏపీలో రానున్న మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు బిగ్ అలర్ట్..

AP Rain Alert: APకి రానున్న మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు యానాం ప్రాంతాల్లో రాబోయే మూడు రోజులు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:10 AM IST

AP Rain Alert: అల్ప పీడన ప్రభావంతో  అల్లూరి సీతారామరాజు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, కడప, అన్నమయ్య, నంద్యాల జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు,మెరుపులతో వర్షాలు పడేప్పుడు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని  ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.  కొన్నిప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఈ క్రమంలోనే  చెట్ల క్రింద ఉండవద్దంటూ  హైచ్చరికలు జారీ చేసింది.  బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్ర మట్టానికి 5.8 కి.మీ ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉంది. ఇది దక్షిణ తమిళనాడు తీరం మీదుగా కూడా వ్యాపించి ఉంది. 

మరో ఉపరితల ఆవర్తనం ఉత్తర తమిళనాడు తీరం, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో 3.1 కి.మీ ఎత్తులో ఉంది. ఈ రెండు ఆవర్తనాలు కలిసిపోయాయి. వీటి ప్రభావంతో  ఏపీలో వానలు కురుస్తున్నాయి.  మరోవైపు మరో మూడు, నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోకి ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఈలోగా, నేడు , రేపు  రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయని వెల్లడించింది.

దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు వేగంగా వెనక్కి వెళ్తున్నాయి. తెలంగాణ, ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి సోమ, మంగళవారాల్లో నైరుతి నిష్క్రమించడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారాయని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో AP నుంచి కూడా నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమిస్తాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

