AP Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాలు.. ఉక్కబోతకు చెక్..

AP Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో తీర ప్రాంతాల ప్రజలను బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది వాతావరణ శాఖ. ఈ రోజు పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం వుందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇక ఈ నెల 13న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని , దాని ప్రభావంతో వానలు కురుస్తాయంటోంది.
మరో వైపు రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కూడా తగ్గనుంది. వర్ష కాలంలో కూడా అక్కడ ప్రజలు ఉక్కబోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. వరుసగా వానలు కురవనుండటంతో ఉక్కబోతుకు అక్కడ చెక్ పడనుంది. దీంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణం నెలకొంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ ఎక్కువగా ఉండగా.. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
నిన్న గన్నవరం, నెల్లూరు, బాపట్ల, ఒంగోలు, కావలి, తదితర ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 36 డిగ్రీలకు పైగా నమోదయ్యాయి. వైఎస్సార్ కడప, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, చిత్తూరు, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కర్నూలు, విజయనగరం తదితర జిల్లాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి. అత్యధికంగా సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు వైఎస్సార్ కడప జిల్లా దిగువ కల్వట్లలో 6.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మరోవైపు చేపల వేటకు వెళ్లేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.