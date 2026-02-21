Andhra Pradesh Rain Forecast: ఏపీకి వాతావరణ హెచ్చరిక..ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ముప్పు!

Andhra Pradesh Weather Report: ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం విచిత్రంగా మారుతోంది. ఒకవైపు ఫిబ్రవరిలోనే ఎండలు మండిపోతుంటే, మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన పరిస్థితులు వర్ష సూచనను మోసుకొస్తున్నాయి. వేసవి కాలం రాకముందే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్న తరుణంలో, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు చల్లని కబురు అందించబోతోంది. రానున్న 48 నుండి 72 గంటల్లో ఏపీలోని దక్షిణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతుండటంతో ప్రధానంగా ఈ క్రింది జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఆకాశం మేఘావృతమై జల్లులు కురిసే వీలుంది.
ఫిబ్రవరిలోనే భానుడి భగభగలు
వర్షాల ప్రభావం కొంత ఉన్నప్పటికీ, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు జనాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. మార్చిలో ఉండాల్సిన వేడి ఒక నెల ముందుగానే ప్రారంభమైంది. సాధారణం కంటే 2 నుండి 4 డిగ్రీల మేర అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కర్నూలులో 36.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. రాయలసీమ వ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు పలు సూచనలు చేసింది. వర్షం పడే సమయంలో పొలాల్లో ఉండేవారు, ప్రయాణికులు చెట్ల కింద గానీ, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర గానీ ఉండరాదు. పగటిపూట ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందున తగినన్ని నీళ్లు తాగుతూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అల్పపీడనం వల్ల కురిసే వర్షాలు ప్రస్తుతానికి వేడి నుండి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పెరిగే ఉక్కపోత మరింత ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
