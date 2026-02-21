English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Andhra Pradesh Rain Forecast: ఏపీకి వాతావరణ హెచ్చరిక..ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ముప్పు!

Andhra Pradesh Rain Forecast: ఏపీకి వాతావరణ హెచ్చరిక..ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ముప్పు!

Andhra Pradesh Weather Report: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాతావరణం విచిత్రంగా మారుతోంది. ఒకవైపు ఫిబ్రవరిలోనే ఎండలు మండిపోతుంటే, మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన పరిస్థితులు వర్ష సూచనను మోసుకొస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 21, 2026, 10:37 AM IST

Trending Photos

AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
AP Job Calendar
AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Hardik Pandya New Girlfriend: మహికా శర్మ బర్త్‌డే గిఫ్ట్..అర్ధనగ్నంగా స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా సర్‌ప్రైజ్ ఫొటో వైరల్!
6
hardik pandya
Hardik Pandya New Girlfriend: మహికా శర్మ బర్త్‌డే గిఫ్ట్..అర్ధనగ్నంగా స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా సర్‌ప్రైజ్ ఫొటో వైరల్!
Star Heroine: దర్శకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి.. మూడు ఏళ్లకే విడాకులు.. ఇప్పుడు ఇంకొకరితో పిల్లలు.. ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..!
6
Star heroine news
Star Heroine: దర్శకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి.. మూడు ఏళ్లకే విడాకులు.. ఇప్పుడు ఇంకొకరితో పిల్లలు.. ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..!
Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!
5
Bigg Boss Telugu Season 10
Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!
Andhra Pradesh Rain Forecast: ఏపీకి వాతావరణ హెచ్చరిక..ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ముప్పు!

Andhra Pradesh Weather Report: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాతావరణం విచిత్రంగా మారుతోంది. ఒకవైపు ఫిబ్రవరిలోనే ఎండలు మండిపోతుంటే, మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన పరిస్థితులు వర్ష సూచనను మోసుకొస్తున్నాయి. వేసవి కాలం రాకముందే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్న తరుణంలో, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు చల్లని కబురు అందించబోతోంది. రానున్న 48 నుండి 72 గంటల్లో ఏపీలోని దక్షిణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతుండటంతో ప్రధానంగా ఈ క్రింది జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.  ఈ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఆకాశం మేఘావృతమై జల్లులు కురిసే వీలుంది.

ఫిబ్రవరిలోనే భానుడి భగభగలు
వర్షాల ప్రభావం కొంత ఉన్నప్పటికీ, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు జనాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. మార్చిలో ఉండాల్సిన వేడి ఒక నెల ముందుగానే ప్రారంభమైంది. సాధారణం కంటే 2 నుండి 4 డిగ్రీల మేర అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కర్నూలులో 36.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. రాయలసీమ వ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు పలు సూచనలు చేసింది. వర్షం పడే సమయంలో పొలాల్లో ఉండేవారు, ప్రయాణికులు చెట్ల కింద గానీ, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర గానీ ఉండరాదు. పగటిపూట ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందున తగినన్ని నీళ్లు తాగుతూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అల్పపీడనం వల్ల కురిసే వర్షాలు ప్రస్తుతానికి వేడి నుండి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పెరిగే ఉక్కపోత మరింత ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Also Read: Rahul Chahar Divorce: మరో భారత క్రికెటర్ విడాకులు..భార్యతో విడిపోయినట్లు ప్రకటించిన చాహర్..సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్!

Also Read: Ashraful Haque Bangladesh: "పాకిస్థాన్ మాయలో పడి నవ్వులపాలయ్యాం" బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు మాజీ అధికారి ఆవేదన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

AP weather updatesAndhra Pradesh rain forecastLow pressure in Bay of BengalSummer Temperatures in APRain in Rayalaseema

Trending News