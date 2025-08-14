English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Andhra Pradesh Rainfall: ఏపీలో కుంభవృష్టి.. ఏ మండలంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసిందంటే..?

AP Rainfall Mandal Wise: ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాగులు వంకలు పొర్లడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఏ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసిందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 14, 2025, 02:08 PM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
6
Mohammad siraj
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Andhra Pradesh Rainfall: ఏపీలో కుంభవృష్టి.. ఏ మండలంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసిందంటే..?

AP Rainfall Mandal Wise: అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బుధవారం కురిసిన వర్షాలకు పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అత్యధికంగా బాపట్ల జిల్లా చుండూరు మండంలో 27.24 సెంటి మీటర్ల వర్షపాతం కురిసింది. గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో 23.4 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నేడు కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కంట్రోల్ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. ఏ మండలంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసిందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. (సెం.మీ.లలో)
 
తణుకు (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా) 24, నందిగామ (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 19, తాడేపల్లిగూడెం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) 16, అమలాపురం (జిల్లా బి ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ) 13, డెంకాడ (జిల్లా, విజయనగరం జిల్లా) 1.3 (జిల్లా ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 13, భీమడోలు (జిల్లా ఏలూరు) 10, పూసపాటిరేగ (జిల్లా విజయనగరం) 9, ఏలూరు (జిల్లా ఏలూరు) 9, తుని (కాకినాడ జిల్లా) 8, విజయనగరం (విజయనగరం జిల్లా) 8, పాలకోడేరు (జిల్లా, ప్రత్తిపాడు) 7 (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా) మెరకముడిదాం (విజయనగరం జిల్లా) 6, చింతలపూడి (జిల్లా ఏలూరు) 6, తిరువూరు (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 6, పిడుగురాళ్ల (పల్నాడు జిల్లా) 6, సత్తెనపల్లె (పల్నాడు జిల్లా) 5. 

ఎలమంచిలి (జిల్లా అనకాపల్లి) 5, జియ్యమ్మ మండలం అల్లూరు వలసపురం (జియ్యమ్మ వలస 5, సీతారామరాజు 5, గంట్యాడ (విజయనగరం జిల్లా) 5, గరివిడి (విజయనగరం జిల్లా) 5, శృంగవరపుకోట (విజయనగరం జిల్లా) 5, గజపతినగరం (జిల్లా విజయనగరం) 5, మెంటాడ (జిల్లా విజయనగరం) 5, యానాం (జిల్లా యానం) 4, అచ్చంపేట (జిల్లా పల్నాడు) పార్వతీపురం పార్వతీపురం 4 (జిల్లా విజయనగరం) 4, బాలాజీపేట (జిల్లా పార్వతీపురం మన్యం) 4, నూజివీడు (జిల్లా ఏలూరు) 4, కైకలూరు (జిల్లా ఏలూరు) 4, మాచర్ల (పల్నాడు జిల్లా) 4.

చీపురుపల్లె (జిల్లా విజయనగరం) 3, కాకినాడ (జిల్లా పార్వతీపురం మన్యం) 3 (కాకినాడ జిల్లా) పర్గడవట్టముడి 3 (కాకినాడ జిల్లా) (డిస్ట్ కృష్ణా) 3, వరరామచంద్రపూర్ (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 3, నెల్లిమర్ల (విజయనగరం జిల్లా) 3, ముండ్లమూరు (ప్రకాశం జిల్లా) 3, అమరావతి (గుంటూరు జిల్లా) 3, జంగమహేశ్వరపురం (పల్నాడు జిల్లా) 3, భీమవరం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) 3, తెర్లాం (జిల్లా విజయనగరం) రణస్థలం (శ్రీకాకుళం జిల్లా) 3, వేపాడ (విజయనగరం జిల్లా) 3, కళింగపట్నం (శ్రీకాకుళం జిల్లా) 3, వేలైర్లపాడ్ (జిల్లా ఏలూరు) 3, అనకాపల్లి (జిల్లా అనకాపల్లి) 3. 

పెద్దాపురం (కాకినాడ జిల్లా) 3, కారంచేడు (జిల్లా 2, మన్గలూరుపట్నం) (జిల్లా అనకాపల్లి) 2, నర్సాపురం (జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి) 2, గుంటూరు (గుంటూరు జిల్లా) 2, సంతమాగులూరు (జిల్లా బాపట్ల) 2, మసులీపట్నం సిడిఆర్ (జిల్లా కృష్ణా) 2, చింతపల్లె (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 2, కొయ్యలగూడెం (జిల్లా ఏలూరు) 2, తెనాలి (గుంటూరు జిల్లా) 2, ఇచ్ఛాపురం (డి1 ఇచ్ఛాపురం జిల్లా) విశాఖపట్నం) 1, బాపట్ల (జిల్లా బాపట్ల) 1, సీతానగరం (పార్వతీపురం జిల్లా) 1, యర్రగొండపాలెం (ప్రకాశం జిల్లా) 1, పాడేరు (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 1, కురుపాం (జిల్లా పార్వతీపురం మన్యం) 1, అద్దంకి (జిల్లా 1, పోలవరం) (పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా) 1, అరకులోయ (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 1, రేపల్లె (బాపట్ల జిల్లా) 1, అవనిగడ్డ (కృష్ణా జిల్లా) 1, కుకునూరు (జిల్లా ఏలూరు) 1 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం కురిసింది.

Also Read: Hyderabad Rains: అల్ప పీడనంతో హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు.. ఉప్పొంగిన వర్షాలు.. వలిగొండ చౌటుప్పల్ రోడ్ క్లోజ్..

Also Read: Coolie Review: రజినీ కాంత్, నాగ్ ల ‘కూలీ’ మూవీ రివ్యూ.. లోకేష్ మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అయ్యిందా..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Andhra Pradeshap rainsAP RainfallRainfall in APRainfall in Andhra Pradesh

Trending News