Andhra Pradesh Rainfall: ఏపీలో కుంభవృష్టి.. ఏ మండలంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసిందంటే..?

AP Rainfall Mandal Wise: అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బుధవారం కురిసిన వర్షాలకు పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అత్యధికంగా బాపట్ల జిల్లా చుండూరు మండంలో 27.24 సెంటి మీటర్ల వర్షపాతం కురిసింది. గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో 23.4 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నేడు కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఏ మండలంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసిందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. (సెం.మీ.లలో)
తణుకు (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా) 24, నందిగామ (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 19, తాడేపల్లిగూడెం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) 16, అమలాపురం (జిల్లా బి ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ) 13, డెంకాడ (జిల్లా, విజయనగరం జిల్లా) 1.3 (జిల్లా ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 13, భీమడోలు (జిల్లా ఏలూరు) 10, పూసపాటిరేగ (జిల్లా విజయనగరం) 9, ఏలూరు (జిల్లా ఏలూరు) 9, తుని (కాకినాడ జిల్లా) 8, విజయనగరం (విజయనగరం జిల్లా) 8, పాలకోడేరు (జిల్లా, ప్రత్తిపాడు) 7 (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా) మెరకముడిదాం (విజయనగరం జిల్లా) 6, చింతలపూడి (జిల్లా ఏలూరు) 6, తిరువూరు (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 6, పిడుగురాళ్ల (పల్నాడు జిల్లా) 6, సత్తెనపల్లె (పల్నాడు జిల్లా) 5.
ఎలమంచిలి (జిల్లా అనకాపల్లి) 5, జియ్యమ్మ మండలం అల్లూరు వలసపురం (జియ్యమ్మ వలస 5, సీతారామరాజు 5, గంట్యాడ (విజయనగరం జిల్లా) 5, గరివిడి (విజయనగరం జిల్లా) 5, శృంగవరపుకోట (విజయనగరం జిల్లా) 5, గజపతినగరం (జిల్లా విజయనగరం) 5, మెంటాడ (జిల్లా విజయనగరం) 5, యానాం (జిల్లా యానం) 4, అచ్చంపేట (జిల్లా పల్నాడు) పార్వతీపురం పార్వతీపురం 4 (జిల్లా విజయనగరం) 4, బాలాజీపేట (జిల్లా పార్వతీపురం మన్యం) 4, నూజివీడు (జిల్లా ఏలూరు) 4, కైకలూరు (జిల్లా ఏలూరు) 4, మాచర్ల (పల్నాడు జిల్లా) 4.
చీపురుపల్లె (జిల్లా విజయనగరం) 3, కాకినాడ (జిల్లా పార్వతీపురం మన్యం) 3 (కాకినాడ జిల్లా) పర్గడవట్టముడి 3 (కాకినాడ జిల్లా) (డిస్ట్ కృష్ణా) 3, వరరామచంద్రపూర్ (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 3, నెల్లిమర్ల (విజయనగరం జిల్లా) 3, ముండ్లమూరు (ప్రకాశం జిల్లా) 3, అమరావతి (గుంటూరు జిల్లా) 3, జంగమహేశ్వరపురం (పల్నాడు జిల్లా) 3, భీమవరం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) 3, తెర్లాం (జిల్లా విజయనగరం) రణస్థలం (శ్రీకాకుళం జిల్లా) 3, వేపాడ (విజయనగరం జిల్లా) 3, కళింగపట్నం (శ్రీకాకుళం జిల్లా) 3, వేలైర్లపాడ్ (జిల్లా ఏలూరు) 3, అనకాపల్లి (జిల్లా అనకాపల్లి) 3.
పెద్దాపురం (కాకినాడ జిల్లా) 3, కారంచేడు (జిల్లా 2, మన్గలూరుపట్నం) (జిల్లా అనకాపల్లి) 2, నర్సాపురం (జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి) 2, గుంటూరు (గుంటూరు జిల్లా) 2, సంతమాగులూరు (జిల్లా బాపట్ల) 2, మసులీపట్నం సిడిఆర్ (జిల్లా కృష్ణా) 2, చింతపల్లె (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 2, కొయ్యలగూడెం (జిల్లా ఏలూరు) 2, తెనాలి (గుంటూరు జిల్లా) 2, ఇచ్ఛాపురం (డి1 ఇచ్ఛాపురం జిల్లా) విశాఖపట్నం) 1, బాపట్ల (జిల్లా బాపట్ల) 1, సీతానగరం (పార్వతీపురం జిల్లా) 1, యర్రగొండపాలెం (ప్రకాశం జిల్లా) 1, పాడేరు (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 1, కురుపాం (జిల్లా పార్వతీపురం మన్యం) 1, అద్దంకి (జిల్లా 1, పోలవరం) (పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా) 1, అరకులోయ (జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు) 1, రేపల్లె (బాపట్ల జిల్లా) 1, అవనిగడ్డ (కృష్ణా జిల్లా) 1, కుకునూరు (జిల్లా ఏలూరు) 1 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం కురిసింది.
