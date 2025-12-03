AP Raj Bhavan: ఆంధ్రప్రదేశ్ 'రాజ్ భవన్' పేరు మార్పు.. నోటిఫికేషన్ విడుదల..!

Andhra Pradesh Raj Bhavan: దేశవ్యాప్తంగా రాజ్ భవన్ల పేర్లను మారుస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని.. వరుసగా అన్ని రాష్ట్రాలు అమల్లోకి తెస్తున్నాయి. తెలంగాణ సహా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే గవర్నర్లు.. కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం రాజ్ భవన్ ల పేర్ల మార్పుకు ఆమోద ముద్ర వేస్తున్నారు. దీంతో రాజ్ భవన్ ల పేర్లు కాస్తా లోక్ భవన్ గా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడూ ఏపీలోనూ విజయవాడలో ఉన్న రాజ్ భవన్ పేరు లోక్ భవన్ గా మారబోతోంది.
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఏపీ గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్ 'రాజ్ భవన్, ఆంధ్రప్రదేశ్' పేరును 'లోక్ భవన్, ఆంధ్రప్రదేశ్'గా మార్చడానికి ఆమోదం తెలిపారు. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు.
దీంతో ఈ ఉత్తర్వులు వెంటనే అమల్లోకి రాబోతున్నాయి. ఇకపై విజయవాడ రాజ్ భవన్ కాస్తా లోక్ భవన్ గా మారబోతోంది. 2014లో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అమరావతి రాజధానిగా ఖరారు కావడంతో.. విజయవాడలో అప్పటి చంద్రబాబు సర్కార్ రాజ్ భవన్ ఏర్పాటు చేసింది. అప్పటి నుంచి ఇది విజయవాడలోనే కొనసాగుతోంది.
అయితే తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం అమరావతిలో రాజ్ భవన్ నిర్మాణం కోసం స్థలం కేటాయించింది. అక్కడ నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకూ ఈ లోక్ భవన్ విజయవాడలోనే ఉండబోతోంది. నిర్మాణం పూర్తయ్యాక లాంఛనంగా అమరావతిలో లోక్ భవన్ ని ప్రారంభిస్తారు.
Also Read: Inter Exams: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇదే మీకు లాస్ట్ ఛాన్స్..!
Also Read: Indian Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లో భారీ మార్పులు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook