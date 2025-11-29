AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఆ జిల్లాలకు హై అలర్ట్..

AP Rain Alert : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'దిత్వా' తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇది శ్రీలంక తీర ప్రాంతం మీదుగా పయనిస్తూ మరింత బలపడింది. దీని ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల పాటు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీర ప్రాంతాలతో పాటు దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 'అత్యంత భారీ వర్షాలు' కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఈ తుపాను ఆదివారం ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు అత్యంత సమీపంగా వస్తుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా ఆదివారం దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, తీర ప్రాంత రాయలసీమలోనూ అత్యంత భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచింరాు. రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 70-80 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, కొన్నిసార్లు వీటి వేగం గంటకు 90 కిలోమీటర్లకు చేరుకోవచ్చని హెచ్చరించింది. సముద్రం అత్యంత అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, అలలు ఎగిసిపడతాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లడాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేస్తూ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.అతి క్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
