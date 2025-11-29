English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఆ జిల్లాలకు హై అలర్ట్..

AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఆ జిల్లాలకు హై అలర్ట్..

Andhra pradesh Cyclone Effect: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ఒక దాని తర్వాత మరొక తుపాను ఏపీ వాసులను వెంటాడుతుంది. మొన్నటి మొన్న మొంథా తుపాను ప్రమాదం తప్పిందంనుకుంటే.. ఇపుడు సెన్యార్ తుపాను తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో ఆంధ్ ప్రదేశ్ లో పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హై అలర్ట్ ప్రకటించింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 09:02 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏను ఇకపై మూల వేతనంలో కలిపేస్తారు..నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయం!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏను ఇకపై మూల వేతనంలో కలిపేస్తారు..నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయం!
Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఇక నాన్‌ ఏసీ కోచ్‌లో కూడా దుప్పటి, దిండు..!
5
Indian Railways Update
Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఇక నాన్‌ ఏసీ కోచ్‌లో కూడా దుప్పటి, దిండు..!
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
7
Shani Dev
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
Aadhaar Update: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్‌లో మీ మొబైల్‌ నెంబర్‌ మార్చుకోవచ్చు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?
5
Aadhaar mobile update
Aadhaar Update: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్‌లో మీ మొబైల్‌ నెంబర్‌ మార్చుకోవచ్చు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?
AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఆ జిల్లాలకు హై అలర్ట్..

AP Rain Alert : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'దిత్వా' తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇది శ్రీలంక తీర ప్రాంతం మీదుగా పయనిస్తూ మరింత బలపడింది. దీని ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల పాటు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీర ప్రాంతాలతో పాటు దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 'అత్యంత భారీ వర్షాలు' కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ  హెచ్చరించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ తుపాను ఆదివారం ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు అత్యంత సమీపంగా వస్తుందని వాతావరణశాఖ  అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా ఆదివారం దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, తీర ప్రాంత రాయలసీమలోనూ అత్యంత భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్  వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచింరాు.  రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 70-80 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, కొన్నిసార్లు వీటి వేగం గంటకు 90 కిలోమీటర్లకు చేరుకోవచ్చని హెచ్చరించింది. సముద్రం అత్యంత అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, అలలు ఎగిసిపడతాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లడాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేస్తూ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.అతి క్రమిస్తే  కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cyclone Senyar Live UpdatesAndhra PradeshCyclone SenyarApproaching AP Heavy Rainfall alertCyclone

Trending News