AP Weather Latest Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు తప్పిన తుపాను గండం..

AP Weather Latest Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు తుపాను ముప్పు తప్పింది. అయితే ఈ రోజు వాయుగుండంగా మారి తుఫాను మారే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. అయితే ఇది వాయువ్య దిశకు కదిలిపోవడంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలకు తుపాను గండం తప్పింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 10:49 AM IST

AP Weather Latest Update: హమ్మయ్య అంటూ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకునున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు వీడటం లేదు. పగటి పూట ఎండ కాస్తుంది. సాయంత్రానికి ఆకాశానికి చిల్లు పడినట్టు  వర్షం పడుతోంది. ఇక తెలంగాణలో గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా జంట జలాశయాలైన ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నిండిపోవడంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు ఒదిలారు. ప్రభుత్వం అలసత్త్వంతో చరిత్రలో ఎన్నడు మునగని హైదరాబాద్ ఇమ్లీబన్ బస్ స్టేషన్ లో నీట మునిగింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. ముందు జాగ్రత్తగా కాస్త ముందుగా నీళ్లను ఒదిలినా.. అంత ముంపుకు గురయ్యేది కాదు.అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మూసీ పరివాహాక ప్రాంతాల ప్రజలు మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పలేదు. 

ఇక బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయు గుండం ఒడిషాలోని గోపాల్ పూర్ వద్ద  తీరం దాటినట్టు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇది 
వాయువ్య దిశగా కదిలి బలహీన పడుతున్నట్లు తెలిపింది. తీరం దాటినా తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం కొనసాగుతుందని చెబుతోంది. ఇవాళ ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది.

ఈ మేరకు  శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం విజయనగరం జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.  మరోవైపు ఒడిశాలో కురిసిన వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే ప్రమాదం వుందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో అప్రమత్తమైన AP సర్కార్‌ తగిన  జాగ్రత్తలు చేపడుతోంది. మరోవైపు వాయుగండం మన రాష్ట్రంపై లేకపోవడంతో ప్రజలు హమ్మయ్య అంటూ గుండెలపై చేయి వేసుకొని నిశ్చింతగా నిద్రపోవచ్చు. APలోని కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది వద్ద ప్రకృతి వింత చోటుచేసుకుంది. అక్కడ సముద్రం  500 మీటర్లు వెనక్కి వెళ్లింది. దీంతో బంగాళాఖాతం ఒండ్రుమట్టితో దర్శనమిస్తోంది. అంతర్వేది తీరప్రాంతం దగ్గర సముద్రం వెనక్కి వెళ్ళడంతో  మోకాళ్ళ లోతు ఒండ్రు మట్టితో నిండిపోయింది.  దీంతో నిత్యం సముద్ర హోరు తో దర్శనమిచ్చే సముద్రం వింతగా ప్రవర్తించడంతో అక్కడి వారు భయపడుతున్నారు. ఇది త్వరలో రాబోయే ప్రకృతి విపత్తుకు సంకేతమంటూ చెబుతున్నారు. గతంలో కూడా సునామీ వచ్చినప్పుడు సముద్రం ఇలా వెనక్కి వెళ్ళింది.  ఇప్పుడు ఇది ఏ విపత్తుకు కారణమవుతుందో నని భయపడుతున్నారు.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

No Toofan Effect on Telugu StatesAP Rains Heavy rainsAP Rain AlertToofanLow pressure

