AP Telangana Summer: తెలంగాణ, ఏపీల్లో మండుతున్న ఎండలు.. రానున్న 4 రోజులు మరింత మంట పుట్టించనున్న భానుడు..

AP Telangana Summer: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రానున్న 4 రోజులు ప్రజలు జాగ్రతగా వుండాలని  వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఈ ఐదు రోజులు  గరిస్థ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయంటూ ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:32 AM IST

Summer Heat Waves: మార్చిలోనే భానుడు మాడు పగలగొడుతున్నాడు.  ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ర్టంలో 33 నుంచి 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని.. రాగల 4 రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

అటు ఏపీ అప్పుడే నిప్పులకొలిమిని తలపిస్తోంది. విజయవాడ నగరంలో వేసవి వేడి అప్పుడే తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది. మార్చి మొదటి వారంలోనే భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుండటంతో నగరం నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది. వాతావరణ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, నేడు విజయవాడలో సీజన్ లోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ పగటిపూట ఉష్ణోగ్రత 39 డిగ్రీలకు చేరుకుంటుందని తెలిపింది.. రాత్రి వేళల్లో వాతావరణం కాస్త ఉపశమనాన్ని ఇస్తూ 22°C గా నమోదవుతుంది. పెరుగుతున్న ముప్పు - యూవీ కిరణాల ప్రభావంతో ఒక్కసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నట్టు తెలిపింది. 

మరోవైపు తెలంగాణలో   గరిస్థ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయంటూ ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ.  లాస్ట్ ఇయర్ తో  పోలిస్తే ఈ ఏడాది గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదు అవుతాయని  తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ర్టంలో 33 నుంచి 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని.. రాగల 5 రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని పేర్కొంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

