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Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. మల్లల్లి జలపాతంలో చిక్కుకున్న ఏపీ విద్యార్థులు.. వీడియో వైరల్..

Two ap students at mallalli water falls: మల్లాలి జలపాతం వద్ద విద్యార్థులు భద్రతా బారికేడ్‌ను దాటి రీల్స్ పిచ్చిలో ముందుకు వెళ్లారు. ఇంతలో నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు చెందిన విద్యార్థులు నీళ్లలో చిక్కుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:48 PM IST
Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. మల్లల్లి జలపాతంలో చిక్కుకున్న ఏపీ విద్యార్థులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: karnatakanews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. మల్లల్లి జలపాతంలో చిక్కుకున్న ఏపీ విద్యార్థులు.. వీడియో వైరల్..
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