/Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. మల్లల్లి జలపాతంలో చిక్కుకున్న ఏపీ విద్యార్థులు.. వీడియో వైరల్..

AP Students get trapped at mallalli water falls: దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రను భారీ వర్షాలు అల్లాడిస్తున్నాయి. అక్కడ రోడ్లన్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వర్షాల్లో అనేక ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుని పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాల్ని కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలో వర్షాలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు కర్ణాటకలోని కూర్గ్ జిల్లాలో మల్లల్లి జలపాతంను చూసేందుకు వెళ్లిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు చెందిన విద్యార్థులలో ఇద్దరు జలపాతంలో చిక్కుకుని పోయారు.
Andhra Pradesh, two students rescued after being trapped by strong water fall at Karnataka's Mallalli Falls.pic.twitter.com/vcjHbMIsP8
— Arif Dawood (@aridwd) July 7, 2026
కర్ణాటకలోని కూర్గ్ జిల్లాలో మల్లల్లి జలపాతం చూసేందుక ఏపీలోని కళాశాల విద్యార్థుల బృందం వెళ్లింది. దీనిలో ఇద్దరు రీల్స్ పిచ్చిలో అతిగా ప్రవర్తించి నిషేధిత ప్రదేశంలోకి వెళ్లారు. అక్కడ ఒక్కసారిగా నీటి ప్రవాహం పెరగడటంతో నీళ్లలోనే చిక్కుకున్నారు. అక్కడ విద్యార్థులు గమనించి వెంటనే స్థానికులకు సమాచారం అందించారు.
ఆ తర్వాత అగ్నిమాపక సిబ్బంది, స్థానిక నివాసితులు సాయంతో అత్యంత రిస్క్ మధ్య ఇద్దర్ని ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడారు. నీటి ప్రవాహం అకస్మాత్తుగా తీవ్రమవడంతో, విద్యార్థులు వెనక్కి వెళ్లలేక జలపాతం మధ్యలో చిక్కుకునిపోయారు. ఉన్న ఒక బండరాయిని పట్టుకుని అక్కడే ఉండిపోయారు.
ఈ క్రమంలో పొరపాటున నదీ ప్రవాహం ఇంకాపెరిగి ఉంటే వారి సిట్యువేషన్ ఏంటని అక్కడి వారు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నదుల వద్ద ఇలాంటి రిస్క్ లు చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకొవద్దని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
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