English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Man Died in America: అమెరికాలో పెను విషాదం.. పుట్టిన రోజునాడే నీళ్లలో గల్లంతైన ఏపీకి చెందిన టెకీ.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Vizianagaram man dies in california: పుట్టిన రోజునాడే ఏపీలోని విజయనగరంకు చెందిన సింగిరెడ్డి సాయి శ్రీహరికృష్ణ కన్నుమూశాడు. ఈ ఘటనతో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.  అతని డెడ్ బాడీ కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 02:41 PM IST
  • అమెరికాలో ఏపీ వ్యక్తి దుర్మరణం..
  • పుట్టిన రోజునాడు పెను విషాదం..

Trending Photos

Andhra Pradesh vizianagaram man died waterfall accident in california: చాలా మంది యువతీ, యువకులు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం తరచుగా అమెరికాకు వెళ్తుంటారు. తల్లిదండ్రులు సైతం అప్పులు చేసి తమ పిల్లలు మంచి ఉద్యోగం, చదువుల కోసం నానా పాట్లు పడుతారు. అప్పులు తీసుకొచ్చి, ఆస్తులు అమ్మి  మరీ తమ పిల్లల్ని అమెరికాకు పంపుతారు. కొంత మంది పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగాలు చేస్తునే చదువుకునే వాళ్లు కూడా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల అమెరికాకు వెళ్లిన తెలుగు స్టేట్స్ యువతీ, యువకులు కొన్నిసార్లు అనుకొని విషాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. కొంత మందిని అక్కడి వారు ద్వేషంతో కాల్పులు జరుపుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరికొన్నిసార్లు అనుకొని ప్రమాదాలు జరిగి ఇక్కడి వారు దుర్మరణం పాలౌతున్నారు. తాజాగా.. ఏపీలోకి విజయ నగరంకు చెందిన  యువకుడు ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళ్లాడు. నిన్న పుట్టిన రోజునాడు సరదాగా కాలిఫోర్నియాలో గడిపారు. ఇంతలోనే విగత జీవిగా మారిపోయాడు.

ఏపీలోని విజయనగరంకు చెందిన  సింగిరెడ్డి సాయి శ్రీహరికృష్ణ ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళ్లాడు. 3 నెలల క్రితమే ఉద్యోగంను కూడా సాధించాడు.  నిన్న పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపి.. సాయంత్రం స్నేహితులతో కలిసి కాలిఫోర్నియాలోని చెరువులో దిగాడు. కానీ ఇంతలో అతను నీళ్ల ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో అతను గల్లంతయ్యాడు. స్నేహితులు చూస్తుండగానే సింగిరెడ్డి సాయి శ్రీహరికృష్ణ కొట్టుకునిపోయాడు .

దీంతో సింగిరెడ్డి సాయి శ్రీహరికృష్ణ స్వస్థలం విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మండలం పిరిడి గ్రామంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఉన్నత చదువులు చదివి గొప్పగా ఎదుగుతాడని ఆశించిన తమ కొడుకు విగత జీవిలా మారాడని తెలిసి ఆ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ  సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అక్కడి అధికారులు సింగిరెడ్డి సాయి శ్రీహరికృష్ణ డెడ్ బాడీ కోసం గాలింపు చేపట్టారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

vizianagaramAp man died in AmericaVizianagaram newsAndhra PradeshVizianagaram man dies in California

Trending News