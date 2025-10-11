English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Rain: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం.. ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

AP Rain: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం.. ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం మరింత బలపడింది ఇవాళ అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ ఆవర్తనం ప్రభావం క్రమంగా పెరిగే కొద్దీ వాయువ్య దిశలో కదిలి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాతావరణంపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపనుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
7
Andhra Pradesh Gold Mine
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Rashmika: హీరోయిన్ రష్మిక ఖాతాలో రూ.3,500 కోట్లు..విజయ దేవరకొండతో ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత ఇలా..
9
Rashmika Mandanna
Rashmika: హీరోయిన్ రష్మిక ఖాతాలో రూ.3,500 కోట్లు..విజయ దేవరకొండతో ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత ఇలా..
AP Rain: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం.. ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh Rain Alert: సముద్ర మట్టానికి సమీపంలోని గాలులు తేమతో నిండి ఉండడం, ఉష్ణోగ్రతల తేడాలు ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఈ వ్యవస్థ మరింత బలపడే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.  దీని ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడవచ్చని ఏపీ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది. అల్లూరి, అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌, విశాఖ, గుంటూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడుతాయని తెలిపింది. అటబాపట్ల, పల్నాడు, చిత్తూరు, తిరుపతిలో మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది. వర్షాలకు తోడు ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడునున్నాయని..దీంతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని..మత్స్యకారులు, తీర ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

అటు తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణశాఖ సూచించింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడుతాయని తెలిపింది. హైదరాబాద్ పరిసరాలు, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సూర్యపేట జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. నల్లగొండ, నాగర్‌ కర్నూల్‌ , వనపర్తి, నారాయాణపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడుతయాని తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.  

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Rains Heavy rainsAP Rain AlertVayugundamLow pressureToofan

Trending News