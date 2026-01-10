AP Weather Alert: సంక్రాంతికి తప్పిన ముప్పు.. ఆ జిల్లాలకు తప్పిన తుపాను ముప్పు..

Andhra Pradesh Not Toofan Effect: పండగ వేళ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. తుపాను ముప్పు తప్పింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఈ రోజు శ్రీలంకలోని ట్రింకోమలి, జాఫ్నా మధ్య తీరం దాటనుంది. మొదట్లో తుఫాన్గా బలపడుతుందని భావించినా, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో బలపడలేదని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.ఈ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఇవాళ రేపు APలోని నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాన్ని చలి వణికిస్తోంది. ఉదయం 9 గంటల వరకు దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. శనివారం రాత్రి రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఈ సీజన్లోనే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను చలి వణికిస్తోంది. పాడేరులో 4.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. పెదబయలులో 4.8 డిగ్రీలు, చింతపల్లిలో 5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
ఈ రోజు, రేపు తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తూర్పు తీరంలోని అన్ని పోర్టులకు ఒకటో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి.
