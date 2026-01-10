English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Weather Alert: సంక్రాంతికి తప్పిన ముప్పు.. ఆ జిల్లాలకు తప్పిన తుపాను ముప్పు..

AP Weather Alert: సంక్రాంతికి తప్పిన ముప్పు.. ఆ జిల్లాలకు తప్పిన తుపాను ముప్పు..

AP Weather Alert:సంక్రాంతికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాసులకు గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పింది వాతావరణ శాఖ‌ . APకి తుపాను ముప్పు లేదని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా మారే అవకాశాలు లేవని తెలుస్తోంది. అది  వాయవ్య దిశగా కదులుతోందన్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:35 AM IST

AP Weather Alert: సంక్రాంతికి తప్పిన ముప్పు.. ఆ జిల్లాలకు తప్పిన తుపాను ముప్పు..

Andhra Pradesh Not Toofan Effect: పండగ వేళ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. తుపాను ముప్పు తప్పింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఈ రోజు శ్రీలంకలోని ట్రింకోమలి, జాఫ్నా మధ్య తీరం దాటనుంది. మొదట్లో తుఫాన్‌గా బలపడుతుందని భావించినా, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో బలపడలేదని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.ఈ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఇవాళ రేపు APలోని  నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాన్ని చలి వణికిస్తోంది. ఉదయం 9 గంటల వరకు దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. శనివారం రాత్రి రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఈ సీజన్‌లోనే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను చలి వణికిస్తోంది. పాడేరులో 4.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. పెదబయలులో 4.8 డిగ్రీలు, చింతపల్లిలో 5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 

ఈ రోజు,  రేపు  తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.  తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తూర్పు తీరంలోని అన్ని పోర్టులకు ఒకటో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

