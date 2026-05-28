/AP Weather Update: కాసేపట్లో పిడుగులు.. ఆ జిల్లాలకు IMD బిగ్ అలర్ట్..

Andhra Pradesh Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గాలివానలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా అవి రాష్ట్ర ప్రజలు, రైతులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. భారీ గాలులకు పెద్దఎత్తున చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలుతున్నాయి. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో సామాన్యులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా వానలు పడుతున్న ఇంట్లో ఉక్కపోత అలాగే ఉంది. దీంతో చంటి పిల్లలు, బాలింతలు, వృద్ధులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
అలాగే గాలుల బీభత్సానికి పంటలు నష్టపోవడంతో రైతులు కన్నీరు పెడుతున్నారు. తాజాగా నాలుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. పిడుగులు పడతాయని హెచ్చరించింది.ముఖ్యంగా వర్షాలకు కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దవడంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరువుతున్నారు.
రానున్న కొన్ని గంటల్లో కాకినాడ, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముందంటోంది. ఆ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వర్షాలు కురిసే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద నిలబడవద్దని ప్రజలకు సూచించింది.
