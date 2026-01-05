English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
AP Weather: APలో చలికి తోడు రెండు రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు..

AP Weather: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా చలి వణికిస్తోంది. మరోవైపు తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో ప్రజలు చలికి బిగుసుపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇపుడిపుడే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రజలు వాతావరణ శాఖ ఓ షాకింగ్ చెప్పింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 5, 2026, 11:45 AM IST

Andhra Pradesh Telangana Weather Updates: చలికి వణికిపోతున్న AP ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh) వాతావరణం కాస్త మారుతోంది.  ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను మళ్ళీ వర్షాలు పలకరించనున్నాయి. ఇందుకు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన  ఉపరితల ఆవర్తనమే కారణం. APలో ఈ నెల 8వ తేదీ తర్వాత శ్రీలంక సమీపంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. 9వ తేదీ నుంచి తమిళనాడుతో పాటు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ వాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు రానున్న మూడు రోజుల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, కడప, ఎన్టీఆర్‌ , పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. 

అటు తెలంగాణలో చలికాలం 2.0 విరుచుకుపడనుంది. వారం రోజులుగా కాస్త చలి తగ్గినట్లు అనిపించినా రాబోయే వారం రోజులు చుక్కలు చూపించనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. డిసెంబర్‌లో రికార్డులు సృష్టించిన టెంపరేచర్స్‌ మరోసారి వాటిని తిరగరాసే అవకాశాలున్నాయి. రాబోయే వారం రోజులు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా తగ్గిపోనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. 

ap weatherSever Cold WavesCold WavesTelangana Cold WavesTelangana weather updates

