AP Weather: APలో చలికి తోడు రెండు రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు..

Andhra Pradesh Telangana Weather Updates: చలికి వణికిపోతున్న AP ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh) వాతావరణం కాస్త మారుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ను మళ్ళీ వర్షాలు పలకరించనున్నాయి. ఇందుకు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనమే కారణం. APలో ఈ నెల 8వ తేదీ తర్వాత శ్రీలంక సమీపంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. 9వ తేదీ నుంచి తమిళనాడుతో పాటు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ వాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మరోవైపు రానున్న మూడు రోజుల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, కడప, ఎన్టీఆర్ , పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
అటు తెలంగాణలో చలికాలం 2.0 విరుచుకుపడనుంది. వారం రోజులుగా కాస్త చలి తగ్గినట్లు అనిపించినా రాబోయే వారం రోజులు చుక్కలు చూపించనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. డిసెంబర్లో రికార్డులు సృష్టించిన టెంపరేచర్స్ మరోసారి వాటిని తిరగరాసే అవకాశాలున్నాయి. రాబోయే వారం రోజులు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా తగ్గిపోనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.