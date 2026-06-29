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ఉరుములు మెరుపులతో ఏపీలో మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతం నుంచి ఛత్తీస్‌గఢ్ మీదుగా మహారాష్ట్ర వరకు ద్రోణి విస్తరించిఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కర్ణాటక నుంచి రాయలసీమ తమిళనాడు మీదుగా బంగాళా ఖాతం సముద్ర తీర ప్రాంతం వరకు మరో ద్రోణి విస్తరించి ఉన్నట్లు తెలిపింది.వీటి ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:02 AM IST
ఉరుములు మెరుపులతో ఏపీలో మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain alert (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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