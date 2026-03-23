AP Rains: ఏపీలో మరో 3 రోజులు వానలు.. పిడుగులు పడతాయి జాగ్రత్త..!

AP Weather Update: ఉత్తర కోస్తా, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం వంటి జిల్లాల్లో వాతావరణం మేఘావృతమైవుతోందని పేర్కొన్నారు. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ సరిహద్దు జిల్లాలు బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు చెట్ల కింద ఉండరాదని, పొలాల్లో పనులు చేసేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
ఉత్తర కోస్తా, యానాం ప్రాంతాలలో గంటకు 40 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని సూచించారు. ఇవాళ ఏపీలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం,అల్లూరి, పోలవరం,విశాఖ, అనకాపల్లి,కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు,కృష్ణా,ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
అలాగే బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసేటపుడు పొలాల్లో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండరాదని పేర్కొంది. ప్రజలు చెట్ల క్రింద నిలబడరాదని హెచ్చరించింది.
