AP Rain: ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక..

Andhra Pradesh Rain Alert: అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh) లో రాబోయే మూడు రోజులు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. నేడు పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, నంద్యాల, ప్రకాశం, బాపట్ల, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వానలు, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, పార్వతీపురం మన్యం తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడొచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
రేపు ప్రకాశం, పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమగోదావరి, తూర్పుగోదావరి, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. సముద్రం అలజడిగా మారనున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు సూచించారు.
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక పోలీసు ఇతర ఎమర్జన్సీ సర్వీస్ వాళ్ల సెలవులను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. అన్ని చోట్ల డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్ ను అలర్ట్ చేశారు. మున్సిపల్ సిబ్బందిని ఎప్పటికపుడు రోడ్లుపై నీళ్లు నిలవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరోవైపు ఆరోగ్య శాఖను ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. మొత్తంగా కోస్తా తీరం ప్రాంత ప్రజలకు అప్రమత్తం చేశారు.
