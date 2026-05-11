/AP Weather Update: ఏపీ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Anahdra Pradesh) ప్రజలకు వాతావరణశాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడుతాయని హెచ్చరించింది. ఈ రోజు మన్యం అల్లూరి సీతారామరాజు, బాపట్ల, నెల్లూరు, చిత్తూరు తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, పోలవరం, అనకాపల్లి, కోనసీమ,ఎన్టీఆర్, గుంటూరు,, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. శ్రీలంక పరిసరాల్లో విస్తరించిన ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాబోయే 48 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
బిహార్ నుంచి కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందంటోంది. దీని ప్రభావంతో గురువారం వరకు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమైన పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయంటోంది. ఈ సందర్భంగా 40-50 కిమీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటోంది. మరోవైపు అల్లూరి జిల్లా జికే వీధి, పోలవరం జిల్లా గుర్తేడు మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, అలాగే అల్లూరి జిల్లా ముంచింగిపుట్టు మండలంలో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందంటోంది AP విపత్తు నిర్వహణా సంస్థ. ప్రకాశం జిల్లా కొప్పెరపాడులో 42 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు తెలిపారు. మొత్తంగా 15 జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలు మెండుగా ఉణ్నాయి. మరో రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. మిగిలిన జిల్లాల్లో తీవ్రమైన ఎండలతో పాటు వడగాలులు, ఉక్కపోత తప్పదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తీవ్రం కానున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
