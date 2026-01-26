AP Weather: AP పై ద్రోణి ప్రభావం.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విచిత్రమైన వాతావరణం కొలువైంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్మెస్తోంది. దీని కారణంగా ఆ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత పెరిగి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో పొగమంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది.
దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో చలి స్వల్పంగా తగ్గింది. పగటిపూట ఎండ కూడా పెరిగింది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఉండాల్సిన దానికంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.రానున్న కొన్ని గంటల్లో APలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
బంగాళాఖాతం నుంచి వీస్తున్న తూర్పుగాలుల ప్రభావంతో మరికొన్ని గంటల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. మరోవైపు నిన్న దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలోని పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. అలాగే ఉత్తర కోస్తాలో పొగమంచు కురుస్తుందని, 2-3డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయని చెప్పింది. పొగమంచు కారణంగా ఎదురుగా వచ్చే వాహానాలు కనబడక వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలు అవుతున్నారు. మరోవైపు ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలున్నందున నెమ్మదిగా డిప్ లైట్ వేసుకుంటూ వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.