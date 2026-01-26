English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Weather: AP పై ద్రోణి ప్రభావం.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..

AP Weather: AP పై ద్రోణి ప్రభావం.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..

Andhra Predesh Weather Update:తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం మారుతోంది. బంగాళాకాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో APలో వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది వాతావరణ శాఖ. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం ఇవాళ రాయలసీమ, కోస్తా ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:37 AM IST

AP Weather: AP పై ద్రోణి ప్రభావం.. ఆ జిల్లాల్లో వానలు..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విచిత్రమైన వాతావరణం కొలువైంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్మెస్తోంది. దీని కారణంగా ఆ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత పెరిగి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో పొగమంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది. 

దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో చలి స్వల్పంగా తగ్గింది. పగటిపూట ఎండ కూడా పెరిగింది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఉండాల్సిన దానికంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.రానున్న కొన్ని గంటల్లో APలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  

బంగాళాఖాతం నుంచి వీస్తున్న తూర్పుగాలుల ప్రభావంతో మరికొన్ని గంటల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. మరోవైపు నిన్న దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలోని పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. అలాగే ఉత్తర కోస్తాలో పొగమంచు కురుస్తుందని, 2-3డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయని చెప్పింది. పొగమంచు కారణంగా ఎదురుగా వచ్చే వాహానాలు కనబడక వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలు అవుతున్నారు. మరోవైపు ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలున్నందున నెమ్మదిగా డిప్ లైట్ వేసుకుంటూ వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ap rainsCyclone Effect In APAp Weather AlertAp Cyclone AlertAndhra Pradesh Cyclone Effect

