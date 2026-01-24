English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Rain Alert: APలో మళ్లీ వానలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

AP Rain Alert: ఉరుములేని మెరుపులా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చలి కాలంలో కూడా వర్షాలు పడబోతున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో వీస్తోన్న గాలులతో ఈ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 10:29 AM IST

AP Rain Alert: APలో మళ్లీ వానలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

Andhra Pradesh Rain Alert: రానున్న 24 గంటల్లో  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  బంగాళాఖాతం నుంచి వీస్తున్న తూర్పుగాలుల ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. 

మరోవైపు నిన్న దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలోని పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. అలాగే ఉత్తర కోస్తాలో పొగమంచు కురుస్తుందని, 2-3డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయని తెలిపింది. మరోవైపు ఏపీలో చలి తీవ్రత ఇంకా తగ్గలేదు. సంక్రాంతి తర్వాత చలి తగ్గుతుందని అంచనా వేసినా.. అనూహ్యంగా మళ్లీ చలిపులి పెరిగింది. 

చలితో పాటు ఉదయం 7 గంటలు అయ్యేంత వరకు సూర్యుడు కనిపించంచడం లేదు. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా ఉదయం పూట వాహనాదారులకు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనబడకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరో వారం పది రోజులు పరిస్థితులు ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

