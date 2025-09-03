English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Rains: అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో మరింత బలపడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది.  తర్వాత 24 గంటల్లో  ఒడిశా మీదుగా ముందుకు కదులుతూ తుందని వాతావరణ విభాగం అంచనా వేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 09:55 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
0
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
AP Rains: అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Rains:  బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఈ రోజు  రేపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా  పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఇవాళ  శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు కురుస్తాయని  వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  దీనికి తోడు తీరం వెంబడి 40 కి.మీ. నుంచి 60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.  ఈ నేపథ్యంలో  ఈ రోజు రేపు చేపల వేటకు వెళ్ళవద్దని అధికారులు చూసించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వచ్చే వారం ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడవచ్చని  వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాలు కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ప్రభావం చూపనుంది. మరోవైపు ఈ ఎఫెక్ట్ నెల్లూరు వరకు ఉండనుంది. ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వర్షాలు పడే ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించనుంది. 

గతంలో విజయవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో వరదలు ముంచెత్తడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. అంతేకాదు వర్షపాతం నేపథ్యంలో విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సదుపాయంతో పాటు సిగ్నల్స్ లేకపోవడంతో ప్రజలకు బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోలేకపోయారు. ఈ సారి ముంపు ప్రాంతాల్లో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే స్థానిక యంత్రాంగంతో పాటు నేవిని కూడా రంగంలోకి దింపనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంతో మాట్లాడటంతో స్థానికంగా నేవి అధికారులు ఎటువంటి విపత్తులు ఎదురైనా ఎదుర్కొవడానికి అందుబాటులో ఉండనున్నారు. అంతేకాదు ముందు జాగ్రత్తగా పలు ప్రాంతాల్లో పడవలను కూడా రెడీగా 
ఉంచారు. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Andhra Pradesh rain alertToday Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alertTelangana Weather Live update

Trending News