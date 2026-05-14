/AMCA Project: అనంతపురం జిల్లాకు మరో వరం.. కరువు సీమలో భారీ యుద్ధ విమాన ప్రాజెక్టు

Puttaparthi AMCA Project: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరువుకు కేరాఫ్గా నిలిచిన ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా ఇప్పుడు అభివృద్ధికి కేంద్రంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే ఈ కరువు ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతుండగా.. అదే స్థాయిలో భారీ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి. కియా కార్ల సంస్థ ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోనే ఉండగా.. తాజాగా యుద్ధ విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టు కూడా అనంతపురం జిల్లాలో ఏర్పాటుకానుంది. రూ.లక్ష కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కానుండడంతో అనంతపురం జిల్లాకు మహర్దశ పట్టనుంది.
పుట్టపర్తిలో రూ.లక్ష కోట్లతో ఫిఫ్త్ జనరేషన్ యుద్ధ విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టుకు రేపు అంకురార్పణ జరగనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పనులకు సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ రేపు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో పుట్టపర్తిలో భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే అక్కడ ఏర్పాట్లు పూర్తిగా కాగా.. తాజాగా కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను అనంతపురం జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
ఈనెల 15న పుట్టపర్తిలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ యుద్ధ విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరగనున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లను పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర రెడ్డి, సీఎం కోఆర్డినేటర్ పెందుర్తి వెంకటేష్, మాజీ మంత్రి డాక్టర్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి, మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు పరిశీలించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో 650 ఎకరాల్లో ఫిఫ్త్ జనరేషన్ యుద్ధ విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయడం ఎంతో చారిత్రాత్మక నిర్ణయమని పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర రెడ్డి తెలిపారు.
సత్యసాయి బాబా ఆశీస్సులతో భారత రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టు సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తికి రావడం గొప్ప వరం అని ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర రెడ్డి తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా వేలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని వివరించారు. ఆమడగూరు మండలంలో 5 వేల మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో రూ.51 వేల కోట్ల వ్యయంతో రిలయన్స్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కావడం జిల్లాకు మరొక గర్వకారణమని ఎమ్మెల్యే సింధూర రెడ్డి చెప్పారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, పరిశ్రమల స్థాపనకు కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు.