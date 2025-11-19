English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Andhra Praseeh On High Alert: ఏపీలో హై అలర్ట్.. ఏకంగా 50 మంది అరెస్ట్..దేవ్‌జీ ఎక్కడ..?

Maoist arrests Andhra: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మావోయిస్టుల కదలికలు పెరగడంతో భద్రతా బలగాలు పూర్తి హై అలర్ట్‌లోకి వెళ్లాయి. ఇటీవల పలుచోట్ల మావోయిస్టులు కనిపించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు పెద్దఎత్తున సెర్చ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. ఈ చర్యల్లో భాగంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 50 మందికి పైగా మావోయిస్టులు అరెస్ట్ అయినట్లు సమాచారం.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 19, 2025, 11:08 AM IST

Andhra Praseeh On High Alert: ఏపీలో హై అలర్ట్.. ఏకంగా 50 మంది అరెస్ట్..దేవ్‌జీ ఎక్కడ..?

Devji Search: మారేడుమిల్లి అడవుల్లో జరిగిన భారీ ఎన్‌కౌంటర్‌లో హిడ్మా హతమవడంతో..ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుండి మావోయిస్టులు ఆంధ్ర వైపు వస్తున్నారని అధికారులు ముందుగానే గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటెలిజెన్స్ మరియు ఆక్టోపస్ టీంలు ఐదు జిల్లాల్లో నిఘాను మరింత పెంచాయి.

కృష్ణా జిల్లాలో జరిగిన తనిఖీల్లో 28 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల చేతికి చిక్కారు. విజయవాడ పరిసరాల్లోని కనూరు కొత్త ఆటోనగర్‌లో భవనాన్ని షెల్టర్‌గా చేసుకుని వారు ఉన్నట్లు తెలిసింది. అలాగే ఏలూరులో గ్రీన్ సిటీలో 15 మంది మావోయిస్టులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాకినాడ..రామవరప్పాడు..అమలాపురం ప్రాంతాల్లో కూడా కొందరిని పట్టుకున్నారు.

విజయవాడలో పట్టుబడిన వారిలో దేవ్‌జీ భద్రతా బృందానికి చెందిన 9 మంది, హిడ్మా గ్రూప్‌కు చెందిన 19 మంది ఉన్నారని కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ తెలిపారు. వీరంతా ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రాంతానికి చెందినవారని నిర్ధారించారు. కూలీ పనుల కోసం వచ్చామని చెప్పినా..భవనాన్ని అద్దెకు తీసుకున్న తీరు అనుమానాస్పదంగా ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

అలాగే ఏలూరులో 12 మంది మావోయిస్టు సానుభూతిపరులను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మావోయిస్టుల ప్లాన్‌ ఏమిటి, వారు ఏ ప్రాంతాల్లో రెక్కీ చేసినారో తెలుసుకునేందుకు విచారణ కొనసాగుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లో డంప్‌లు ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం రావడంతో వాటి కోసం కూడా గాలింపు జరుగుతోంది.

ఇప్పుడు భద్రతా బలగాల తదుపరి లక్ష్యం.. చాలాకాలంగా తప్పించుకుంటున్న మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవ్‌జీ. ప్రస్తుతం అతను ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దుల్లో ఉండే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

మొత్తం మీద, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మావోయిస్టుల చలనం మళ్లీ పెరగడంతో పోలీసులు మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రజల భద్రత కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆపరేషన్లు వేగంగా సాగుతున్నాయి.

