ANM Work Load Harassment: వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో భాగమైన ANM (Auxiliary Nurse Midwife) గ్రేడ్ 3 వారిని రోజురోజుకి పనిభారం పెరుగుతుందని ఏపీ హంస అసోసియేషన్ ఆరోపించింది. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారి ద్వారా ఉద్యోగ నియామకమైనా.. సచివాలయ ఏఎన్ఎంలపై పనిభారం పెరుగుతున్న తరుణంలో వారు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ తస్లీమా అన్సారియాకు విజ్ఞప్తులు చేశారు. మాతృ మరణాలు, శిశు మరణాలు తగ్గించటమే ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో ప్రజలకు నిత్యం ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తూ వచ్చారు.
వీరితో పిల్లలకు అతి ముఖ్యమైన వ్యాధి నిరోధక టీకాలు అందించుట, ప్రజల ఆరోగ్య స్థితి గతులను తెలుసుకొనుటకు కమ్యూనికబుల్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ సర్వే, క్యాన్సర్ సర్వే లెప్రసి సర్వే, బడిపిల్లల కొరకు RBSK సర్వే, మలేరియా, డెంగ్యూ జ్వరాలబారినుండి కాపాడటానికి ఫ్రైడే - డ్రై డే, మాతా శిశు సంరక్షణలో భాగంగా గర్భిణీల నమోదు హై రిస్క్ గర్భిణీ ల సేవలు, కాన్పు సేవలు వంటి అనేక వైద్య సంబంధిత సేవలను చేయిస్తున్నారని ఆయా ఉద్యోగ సంఘాలు వినతి పత్రంలో విన్నవించుకున్నారు.
ఇప్పుడు అదే విధంగా ANM లతో వారికి ఎటువంటి సంబంధంలేని మున్సిపాలిటీ సర్వేలు.. ఇంటి పన్నుల సర్వే, వాటర్ పన్నుల సర్వే, అండర్ గ్రౌండ్ సర్వే, EKYC నమోదు, ఆధార్ కార్డు లేని పిల్లల సర్వే, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సర్వే, మన మిత్రా అప్, కుశలం సర్వే, పురమిత్రా, రేషన్ కార్డు పంపిణీ అనేక సచివాలయం లోని ఇతర ఉద్యోగుల పనులను కూడా ANM లతో పనిచేయిస్తున్నారని వారు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్కు వినతులు అందజేశారు. ఆయా మున్సిపల్ సర్వేల వల్ల ప్రజారోగ్యం కుంటుపడే పరిస్థితి నెలకొందని వారు తెలియజేశారు.
తమకు కాని పనిని నెత్తిన పెట్టుకొని అధికారులతో మాటలు పడుతున్నామని ANM మహిళా ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు ఎలాంటి అనుభవం లేని మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన పనులను చేయడం వల్ల తప్పులు దొర్లే అవకాశం ఉందని వారు అంటున్నారు. దీంతో తమపై అనేక పనుల భారం నానాటికి పెరిగిపోతుందని.. అందువల్ల తమకు పని ఒత్తిడి తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ గుంటూరు కలెక్టర్ తస్లీమా అన్సారియాను గ్రీవెన్స్లో వినతి పత్రం అందజేశారు.
కలెక్టర్ గారు ANMలతో స్వయంగా మాట్లాడి వారి సమస్యలన్నింటిని విని సానుకూలంగా స్పందిస్తూ పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమం, వైద్యారోగ్య సేవలను మాత్రమే చేసేవిధంగానూ, మరి ఏ ఇతర సర్వే భారాలను ఇవ్వకుండా సంబంధిత సచివాలయ అధికారులకు తగు ఉత్తర్వులు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారని ఏపీ హంస అసోసియేషన్ తెలిపింది.
