ANM AP Health: ఏఎన్ఎంలకు తలకు మించిన భారం: వేధింపులు ఆపకపోతే విధులకు దూరం, ఎన్జీవోల అల్టిమేటం

ANMs Boycott Duties: గుంటూరు జిల్లా అర్బన్ సచివాలయాల పరిధిలో పనిచేస్తున్న ఏఎన్ఎం (Auxiliary Nurse Midwives)లపై అధికారులు పనిభారం పెంచుతున్న తీరుపై ఏపీ ఎన్జీవో అసోసియేషన్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. శాఖాపరమైన విధులతో పాటు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు సంబంధించిన అనేక సర్వేలను కూడా ఏఎన్ఎంలకు అప్పగిస్తూ అధికారులు ఒత్తిడి తెస్తున్నారని ఆరోపించింది. దీనికి సహకరించకపోతే జీతాలలో కోత విధిస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారని ఏఎన్ఎంలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అదనపు భారంపై తీవ్ర ఒత్తిడి
పెరిగిన పనిభారం కారణంగా ఏఎన్ఎంలు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారని ఏపీ ఎన్జీఓ అసోసియేషన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వైద్యఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన పనితో పాటు పలు రకాల యాప్స్లలో సర్వేలు అంటూ ఉద్యోగులపై అధిక భారాన్ని మోపుతున్నారని ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అదనపు భారం నుంచి తమకు విముక్తి కల్పించాలని, తమ విధులను వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలకే పరిమితం చేయాలని వారు పలుమార్లు అధికారులను కోరినప్పటికీ, ఎలాంటి స్పందన లభించలేదు.
విధులకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయం
ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ఎన్జీవో అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేవరకు, నేటి నుంచి వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన విధులకు హాజరు కాలేమని ఏఎన్ఎంలు ప్రకటించారు.
ఎన్జీవో అసోసియేషన్ డిమాండ్స్..
ఏఎన్ఎంలకు ఇతర విధులు అప్పగించరాదనే పై స్థాయి ఆదేశాలు ఉన్నా, వాటి అమలు జరగకపోవడం పట్ల అసోసియేషన్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. కమిషనర్ స్థాయి వ్యక్తులు కూడా ఏఎన్ఎంలకు పనిభారం కలిగించొద్దని..సాయంత్రం 6 తర్వాత పని చెప్పకూడని ఆదేశాలు ఉన్నా, వాటిని బేఖతరు చేస్తూ రాత్రివేళల మహిళా ఉద్యోగులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సర్వేల పేరిట పగలు రాత్రుళ్లు అనేక మీటింగ్ల పేరిట 9 గంటల వరకు పనులు చేయించుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
వైద్యారోగ్య శాఖకు సంబంధించిన అనేక రకాల పనుల్లో నిమగ్నమయి ఉండే ఏఎన్ఎం లకు ఇప్పుడు సచివాలయాల పేరిట మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన సర్వేల్లో భాగం చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం అని ఏఎన్ఎంలు వాపోతున్నారు. పైఅధికారులు తక్షణమే స్పందించి తమపై ఉన్న అదనపు భారం, ఒత్తిడిని వెంటనే తగ్గించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీ ఎన్జీఏ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు ఏఎన్ఎంలకు ఎన్జీవో అసోసియేషన్ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుందని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేసింది.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్జీవో అసోసియేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి ఆరాధ్యుల శ్యాంసుందర్ శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు షేక్ నాగూర్ షరీఫ్, సిటీ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు, పలువురు ఏఎన్ఎంలు పాల్గొన్నారు.
