  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Annadata Sukhibava: అన్నదాత సుఖీభవ అకౌంట్‌లోకి రూ.6000 జమా ఎప్పుడు? రైతులు స్టేటస్‌ ఇలా చెక్ చేస్కోండి!

Annadata Sukhibava: అన్నదాత సుఖీభవ అకౌంట్‌లోకి రూ.6000 జమా ఎప్పుడు? రైతులు స్టేటస్‌ ఇలా చెక్ చేస్కోండి!

Annadata Sukhibava Rs 6000 Release: ఏపీ ప్రభుత్వం రైతులకు భారీ శుభవార్త తెలిపింది. అన్నదాత సుఖీభవ (Annadata Sukhibava) పథకం కింద రెండు విడతల్లో రూ.14000 చొప్పున జమ చేశామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు నిన్న ప్రకటించారు. అయితే ఫిబ్రవరిలో రూ.6000 జమ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ రైతులు ఆన్‌లైన్‌లో స్టేటస్ సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:44 AM IST

Annadata Sukhibava: అన్నదాత సుఖీభవ అకౌంట్‌లోకి రూ.6000 జమా ఎప్పుడు? రైతులు స్టేటస్‌ ఇలా చెక్ చేస్కోండి!

Annadata Sukhibava Rs 6000 Release: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అన్నదాత సుఖీభవ రూ.6 వేల నిధులు త్వరలో రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. రూ.14000 చొప్పున జమ చేశామని మంత్రి ప్రకటించారు. అయితే రానున్న ఫిబ్రవరి నెలలో రూ.6000 జమ చేయనున్నట్లు నిన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు.  కర్నూలు జిల్లా కొడమూరులో ఉల్లి రైతులకు పంట నష్టపరిహారం అందించారు. ఈ సమయంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రధానంగా కడప కర్నూలు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఉల్లి సాగు చేసి నష్టపోయిన 37 వేల మందికి పైగా రైతులు హెక్టారుకు రూ. 50,000 చొప్పున జమ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఫిబ్రవరి నెలలో అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

అయితే రూ.6000 కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రూ.2000 తోపాటు కలిపి అందించనుంది. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది 20,000 ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల ఖాతాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది.

మొదట 2025 జూలై, ఆగస్టు నెలలో రాష్ట్ర  ప్రభుత్వం రూ.5000, కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ రూ.2000 విడుదల చేశారు. ఇక రెండో విడత అన్నదాత సుఖీభవ రూ.5000, ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రూ.2000 జమ చేశారు. ఇక మూడో విడత ఫిబ్రవరి 2026 నెలలో రూ.4000 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పీఎం కిసాన్ రూ.2000 విడుదల చేయనున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌ స్టేటస్‌ ఇలా..
 అయితే రైతులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా Annadatasukhibava.ap.com ద్వారా ఆధార్ నంబర్‌తో ఆన్‌లైన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. ముందుగా దీనికి ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. బ్యాంకు వివరాలు సరిగా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు మొబైల్ అలర్ట్ మెసేజ్ కూడా పొందాలి. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే రైతు సేవా కేంద్రం, గ్రామా/ వార్డు సెక్రటేరియట్‌లో పరిష్కరించుకోవచ్చు.

 ఇక ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఆధార్ నెంబర్ ద్వారా క్యాప్చ కోడ్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేస్తే అర్హుల వివరాలు తెలిసిపోతాయి. రైతులు కచ్చితంగా ఈ కేవైసీ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. వ్యవసాయ శాఖ వెబ్‌ల్యాండ్ ద్వారా కూడా అర్హుల జాబితాను తయారు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్  కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ ద్వారా ఏటా రూ.20,000 వేలు చొప్పున అందించనుంది. రైతుల ఖాతాలో నేరుగా జమ కానున్నాయి. అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఈ అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు అందిస్తామని గతంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ప్రకటించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Annadata Sukhibava schemeAnnadata Sukhibava 6000 paymentAP farmers scheme updatePM Kisan with Annadata Sukhibava

