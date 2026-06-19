Annadata Sukhibhava 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడి సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతలకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన 'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకానికి సంబంధించిన నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. రేపు (శనివారం) ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బటన్ నొక్కి ఈ నిధులను నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు.
పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలోని లింగంగుంట్ల గ్రామం వేదికగా ఈ కార్యక్రమం అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా ఈ బహిరంగ సభలో పాల్గొని, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన తొలి విడత నిధులను రైతులకు విడుదల చేయనున్నారు. ఉదయం జరగనున్న బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడిన తర్వాత దాదాపుగా ఉదయం 11 గంటల సమయంలో అకౌంట్లోకి డబ్బు జమ చేయనున్నారని సమాచారం. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలులో భాగంగా, వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభంలోనే రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ఈ అడుగు వేసింది.
ముఖ్యాంశాలు, లబ్ధి వివరాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో సాగే 'అన్నదాత సుఖీభవ - పీఎం కిసాన్' కలయిక ద్వారా ఈ ఏడాది తొలి విడత కింద ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.3,125 కోట్ల భారీ మొత్తాన్ని పంపిణీ చేయనుంది. ఈ విడత నిధుల విడుదల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 46.85 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు నేరుగా లబ్ధి చేకూరనుంది.
విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోలు సమయానికి ఈ పెట్టుబడి సాయం అందడం వల్ల రైతులకు అప్పుల బాధ తప్పుతుందని, వ్యవసాయ పనులకు ఎంతో ఊరట లభిస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
చిలకలూరిపేట పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు నిధుల విడుదలతో పాటు, రైతులతో ముఖాముఖి మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోనున్నారు. వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశమని కూటమి నాయకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సీజన్ ఆరంభంలోనే నేరుగా ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ అవుతుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నదాతల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన సాంకేతిక ఏర్పాట్లను అధికారులు పూర్తి చేశారు.
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