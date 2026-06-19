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Annadata Sukhibhava: ఏపీ రైతులకు తీపికబురు..రేపు రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ..ఏం టైమ్‌కి వస్తాయంటే?

Annadata Sukhibhava 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకానికి సంబంధించిన నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. రేపు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నిధులను నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 19, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:42 PM IST
Annadata Sukhibhava: ఏపీ రైతులకు తీపికబురు..రేపు రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ..ఏం టైమ్‌కి వస్తాయంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఏపీ రైతులకు తీపికబురు..రేపు రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ..ఏం టైమ్‌కి వస్తాయంటే?
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