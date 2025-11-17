English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Annadata Sukhibhava: ఎల్లుండి అందరి ఖాతాల్లో రూ.7000 జమా.. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారిక ప్రకటన..!

Annadata Sukhibhava: ఎల్లుండి అందరి ఖాతాల్లో రూ.7000 జమా.. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారిక ప్రకటన..!

Annadata Sukhibhava 2nd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన డబ్బులు ఎల్లుండి నవంబర్ 19వ తేదీన విడుదల కానున్నాయి. దీంతో పాటు అన్నదాత సుఖీభవ రెండో విడుత నిధులు కూడా అమలు చేయనున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 17, 2025, 02:28 PM IST

Annadata Sukhibhava: ఎల్లుండి అందరి ఖాతాల్లో రూ.7000 జమా.. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారిక ప్రకటన..!

Annadata Sukhibhava 2nd Installment: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అన్నదాత సుఖీభవ రెండో విడత నిధులపై అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఎల్లుండి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 21వ విడుద నిధులు విడుదల ఉన్నాయి. దీంతోపాటే అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు. ఇది రెండో విడత వాటా రూ.5000.. దీంతో పాటు రూ.2000 పీఎం కిసాన్ కలిపి మొత్తంగా రూ.7000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి.

కడప జిల్లా కమలాపురంలో నిర్వహించే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విధులు విడుదల చేస్తారని మంత్రి ప్రకటించారు. మొత్తంగా 46 లక్షల మందికి పైగా రైతులకు రూ.3,077 కోట్ల మేర లబ్ధి చేకూరనుందని చెప్పారు. అన్నదాత సుఖీభవ ద్వారా ఏటా చిన్న సన్నకారు రైతులకు రూ.20,000 అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మూడు విడతల్లో ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.14000 అన్నదాత సుఖీభవ, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.6000 పీఎం కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధులు మొత్తం రూ.20,000 రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమవుతాయి .

గత ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఈ పథకాన్ని వైఎస్సార్‌ రైతు భరోసా పేరుతో ప్రవేశపెట్టారు. రూ.13,500 రైతుల ఖాతాలో జమ చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం సాయాన్ని పెంచింది. రైతుల ఖాతాలో ప్రతి ఏటా రూ.20,000 చొప్పున జమ చేస్తుంది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన నిధులు ఏడాదికి రూ.6000 మూడు దఫాలో రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ చేస్తారు. అంటే ఏడాదికి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు రూ.20,000 వారి ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. 

 ఈ పథకానికి అర్హత సాధించాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రైతు అయి ఉండాలి. వారి వయస్సు 18 సంవత్సరాలు నిండి భూపత్రాలు సరిగ్గా ఉండాలి. లేదా పట్టా, పాస్ బుక్ కలిగి ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు. చిన్న, కారు రైతులు ఈ పథకానికి అర్హులవుతారు. ఐదెకరాలలోపు భూమి ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. భూమిని లీజు తీసుకున్న కౌలు రైతులు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు. అయితే తప్పనిసరిగా ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి. 

అయితే అన్నదాత సుఖీభవ ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే వారికి వర్తించదు. పదివేల కంటే మించిన పెన్షన్ కూడా తీసుకోకూడదు. ఆ కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అర్హులు కారు. https://annadathasukhibhava.ap.gov.in అధికారిక వెబ్ సైట్ లో మీ పేరు సులభంగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సరైన భూ రికార్డులతో పాటు ఆధార్, బ్యాంకు, మొబైల్ నెంబర్ కలిగి ఉండాలి.

Also Read: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!

Also Read: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Annadata Sukhibhava 2nd installmentAnnadata Sukhibhava payment updateAP farmers ₹7000 creditPM Kisan 21st installment release

