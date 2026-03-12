Annadata Sukhibhava: అన్నధాత సుఖీభవ.. రైతుల ఖాతాల్లో మార్చి 13న రూ.6000 జమా! స్టేటస్‌ ఇలా చేసుకోండి..

Annadata Sukhibhava Status Check 2026: రైతు కుటుంబాలకు స్థిరమైన జీవనోపాధి కల్పిస్తూ అన్నదాత సుఖీభవ పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ప్రధానంగా చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఈ అన్నదాత సుఖీభవ ద్వారా నిధులు జమ అవుతున్నాయి. ఇది వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి . రైతు పెట్టుబడులకు ఇది సాయంగా అందుతుంది. పీఎం కిసాన్, అన్నదాత సుఖీభవ రెండు కలిపి రేపు 13వ తేదీన రైతుల ఖాతాలో రూ.6000 జమ అవ్వనున్నాయి. మొత్తం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.8 కోట్లు విడుదలవుతున్నాయి. ఒక్కో రైతుకు రూ. 6000 జమవుతాయి.
అన్నదాత సుఖీభవలో పీఎం కిసాన్ రూ.2000 తోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సుఖీభవ నిధులు రూ.4000 మొత్తం కలిపి రూ.6000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. కృష్ణాజిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గంలో నిర్వహించనున్న సభలో రేపు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బటన్ నొక్కి నిధులను విడుదల చేస్తారు. దీంతో రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి. మరోవైపు అస్సాంలోని గువహటీ సమావేశం ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేస్తారు.
ఇక కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ అన్నదాత సుఖీభవ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది రూ.20,000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతున్నాయి. అలా ఇప్పటివరకు రెండు విడతల ద్వారా ఒక్కొక్కరికీ రూ. 14000 జమ చేశారు. ఎన్నో రోజులుగా రైతులు ఈ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దీంతో రేపు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నిధులు విడుదల చేయనున్నారు.
అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు మొదటి విడత 2025 ఆగస్టు 2వ తేదీ రూ.7000 జమ చేశారు. రెండో విడత 2025 నవంబర్ 19న రూ.7000, ఇక మూడో విడత రేపు మార్చి 13వ తేదీ రూ.6,000 జమ చేయనున్నారు. అలా మొత్తంగా ఏడాదికి రూ.20000 ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల ఖాతాల్లో అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద జమ కానున్నాయి.
https://annadathasukhibhava.ap.gov.in/ ఓపెన్ చేసి మీరు స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. హోం పేజీలో 'నో యువర్ స్టేటస్' పై క్లిక్ చేసి, మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత క్యాప్చ కోడ్ కూడా ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీ బెనిఫిషరీ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.
Read more: రేపే ఖాతాల్లోకి పీఎం కిసాన్ 22వ విడుత పైసలు.. ఆ 9.32 కోట్ల మందిలో మీరు ఉన్నారా చేసుకోండి!
Read more: కడప జిల్లాలో ANM జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీ.. 5, 10, డిగ్రీ అర్హతతో ఉద్యోగం..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.