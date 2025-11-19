English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Annadata Sukhibhava: ఇవాళ ఒక్కక్కరి ఖాతాల్లో రూ.7,000 జమా..! స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..

Annadata Sukhibhava Status Check: నేడు రైతుల ఖాతాల్లో రూ. 7000 జమ కానున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ, పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పథకంలో భాగంగా ఈరోజు ఒక్కో రైతు ఖాతాల్లో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా ఈ నిధులు మంజూరు చేయనున్నారు. 46,85,838 మంది ఖాతాల్లో రూ. 7000 చొప్పున జమ చేయనున్నారు. అయితే అన్నదాత సుఖీభవలో మీ డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతే ఆ స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:28 AM IST

Annadata Sukhibhava: ఇవాళ ఒక్కక్కరి ఖాతాల్లో రూ.7,000 జమా..! స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..

Annadata Sukhibhava Status Check: అన్నదాత సుఖీభవ, పీఎం కిసాన్ నిధులు ఈరోజు రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. దీంతో ఒక్కో రైతుకు రూ.7000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ చేస్తారు. మొత్తం రూ.3,135 కోట్లను సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు జమ చేయనున్నారు. కడప పెండ్లిమర్రిలో మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో ఈ రెండో దశ అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు కూడా విడుదల కానున్నాయి. తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన విడుదల అవుతాయి. అయితే అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు మీ ఖాతాల్లో క్రెడిట్ అయ్యాయో లేదో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

Annadathasukhibhava.ap.gov.in/ అన్నదాత సుఖీభవ అధికారిక వెబ్‌సైటులో హోం పేజీలో 'నో యువర్ స్టేటస్' ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ ఆధార్ కార్డు నెంబరు, క్యాప్చ కోడ్‌ కూడా నమోదు చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి సెర్చ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ స్టేటస్ కూడా మీ ముందు కనిపిస్తుంది. 

 నవంబర్‌ 19వ తేదీనా అన్నదాత సుఖీభవ రెండో విడత నిధులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయని మొన్న జరిగిన సమావేశంలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5000 తో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రూ.2000 పీఎం కిసాన్‌తో కలిపి మొత్తంగా రూ.7000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. అన్నదాత సుఖీభవ అనేది కేవలం భూమి ఉన్న రైతులకు మాత్రమే కాదు కౌలు రైతులకు కూడా వర్తిస్తుంది. దీనికి సరైన ధృవపత్రం కూడా కలిగి ఉండాలి. 

ఇలా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రూ.20 వేలు చొప్పున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతు చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఈ నిధులు జమ చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.14000, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.6000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఈ పథకానికి 18 ఏళ్ల సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి రైతు అర్హుడే. పట్టా పాస్ బుక్ కూడా కలిగి ఉండాలి పదివేలకు పైగా పెన్షన్ తీసుకోకూడదు. అంతేకాదు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉద్యోగులు కూడా అర్హులు కాదు. ఈ పథకానికి అర్హత కేవలం కుటుంబంలో ఒకరు మాత్రమే.

Also Read: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!

Also Read: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Annadata Sukhibhava status checkAP farmers 7000 creditAnnadata Sukhibhava payment updateAP DBT 7000 scheme

