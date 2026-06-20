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Annadata Sukhibava: నేడే రైతుల ఖాతాల్లో రూ.7000 జమ! పేమెంట్‌ స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..

Annadata Sukhibava Status Check: రైతుల వ్యవసాయ పెట్టుబడి భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 'అన్నదాత సుఖీభవ' నిధులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. జూన్ 20వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పల్నాడు జిల్లా లింగలగుంట్ల వద్ద ఈ నిధులను నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో మొత్తం రూ. 7,000 జమ అవుతాయి; ఇందులో రూ.5,000 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుండగా, మిగిలిన రూ.2,000 కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం కిసాన్ యోజన కింద అందుతాయి. మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయ్యాయో లేదో మీరు పేమెంట్ స్టేటస్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 20, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:34 AM IST
Annadata Sukhibava: నేడే రైతుల ఖాతాల్లో రూ.7000 జమ! పేమెంట్‌ స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..
Image Credit: Annadata Sukhibava Status Check: 

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నేడే రైతుల ఖాతాల్లో రూ.7000 జమ! పేమెంట్‌ స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..
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