Arava Sridhar: జనసేన ఎమ్మెల్యే కేసులో కీలక పరిణామం.. ఆరోపణలు చేసిన మహిళా ఉద్యోగి అదృశ్యం

Women Employee: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తీవ్ర దుమారం రేపిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ వివాదం ఊహించని మలుపు తిరిగింది. అతడిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన మహిళా ఉద్యోగిని అదృశ్యమైంది. తనకు సంబంధించిన వీడియో కాల్స్, స్క్రీన్షాట్లు విడుదల చేయడంతోపాటు.. మీడియా సమావేశం నిర్వహించి తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన మహిళా ఉద్యోగిని కనిపించడం లేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అయ్యిందని చెప్పారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి హర్ష వీణ తన కొడుకు రైల్వే కోడూరు జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోందని ఈనెల 7వ తేదీన అతడి తల్లి ప్రమీలమ్మ ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదుపై రైల్వే కోడూరు అర్బన్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హర్ష వీణ కాల్ డేటా, ఇతర సాంకేతిక అంశాలపై దృష్టిపెట్టారు. కొన్ని వీడియోలు, ఆడియోలు, ఫొటోలు, ఇతర సమాచారం పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. దీంతో కోడూరు అర్బన్ పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.
ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు చేస్తున్న హర్ష వీణ ఇంకా పోలీసులకి అందుబాటులోకి రాలేదని రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ చంద్ర శేఖర్ ప్రకటించారు. హర్ష వీణ స్థానికంగా లేనట్లు తెలుస్తోందని.. ఆమె ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉందని తెలిపారు. ఈ కేసులో ఎమ్మెల్యే స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డు చేస్తామని చెప్పారు. హర్ష వీణ నేరుగా విచారణకు హాజరైనా.. లేకపోతే తమను రమ్మని పిలిచినా వెళ్లి విచారిస్తామని వివరించారు. త్వరలోనే దర్యాప్తు పూర్తి చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
'స్థానిక విలేకరి శంకర్ రాజుపై నిర్బంధించి దాడి చేసిన ఘటనపై కేసు నమోదు చేశాం. హర్ష వీణ నిర్బంధించి దాడి చేసి.. గాయపరిచిన దానిపై ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు చేస్తున్న హర్ష వీణ పై రెండు కేసులు నమోదు చేశారు. రెండు కేసుల్లో నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ చంద్ర శేఖర్ వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యే తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తుండడంతో జనసేన పార్టీలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. అరవ శ్రీధర్ కు సంబంధించి రోజుకో వివాదం రాజుకుంటుండడంతో జనసేన పార్టీ అతడిని దూరం పెట్టింది.
